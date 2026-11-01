8 माह की बेटी को पत्थर पर पटककर मारा, भाई के बेटों पर लगाया आरोप, ऐसे खुली खूनी पिता की पोल
आरोपी ने बेटी की हत्या की रिपोर्ट पुलिस में दी थी. जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए.
Published : November 1, 2026 at 7:46 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 7:59 PM IST
करौली : जिले के हिण्डौनसिटी में 8 माह की मासूम बच्ची की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने रविवार को सनसनीखेज खुलासा किया. जिस पिता ने अपनी बच्ची की हत्या के मामले में सगे भाई के बेटों और उनकी पत्नियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, उसी पिता को पुलिस ने हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने बचाव और सगे भाई के परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कथित तौर पर अपनी ही मासूम बच्ची की हत्या कर दी.
पत्नी से विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम : पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि गत 28 अक्टूबर की सुबह हिण्डौनसिटी के खेड़े का पुरा निवासी रामदेव जाटव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया कि उसके बड़े भाई रामचरण के बेटों रामवीर, दीनदयाल और हीरालाल सहित पूजा व प्रियंका ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट की. इस दौरान रामवीर के डंडे से उसकी 8 माह की बच्ची के सिर में चोट लगी, जिससे अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इस रिपोर्ट पर थाना नई मंडी हिण्डौनसिटी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
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जांच में सामने आई चौंकाने वाली कहानी : पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 27 अक्टूबर की रात रामदेव और उसकी पत्नी रेशमा के बीच विवाद हुआ था. नाराज होकर रेशमा बाजना फाटक की ओर चली गई थी, ग्रामीण उसे वापस घर लेकर आए थे. अगली सुबह भी पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो रही थी. इसी दौरान रामदेव के बड़े भाई के बेटे रामवीर ने उन्हें झगड़ा करने से मना किया. इस बात पर रामदेव और रामवीर के बीच विवाद हो गया. पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश में रामदेव ने अपने सगे भाई के बेटों को फंसाने के लिए कथित तौर पर अपनी 8 माह की बच्ची को पत्थर पर पटककर हत्या कर दी. बाद में थाने में हत्या की रिपोर्ट दे दी.
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चश्मदीदों के बयान बने खुलासे का आधार : घटना की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर रेंज की डीआईजी प्रीति चंद्रा के विशेष सुपरविजन और करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं. स्वतंत्र एवं चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर परिवादी रामदेव की भूमिका संदिग्ध पाई गई. जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने 31 अक्टूबर को आरोपी रामदेव जाटव को गिरफ्तार कर लिया.
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