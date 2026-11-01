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8 माह की बेटी को पत्थर पर पटककर मारा, भाई के बेटों पर लगाया आरोप, ऐसे खुली खूनी पिता की पोल

नई मंडी थाना, करौली ( ETV Bharat Karauli )

करौली : जिले के हिण्डौनसिटी में 8 माह की मासूम बच्ची की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने रविवार को सनसनीखेज खुलासा किया. जिस पिता ने अपनी बच्ची की हत्या के मामले में सगे भाई के बेटों और उनकी पत्नियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, उसी पिता को पुलिस ने हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने बचाव और सगे भाई के परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कथित तौर पर अपनी ही मासूम बच्ची की हत्या कर दी.