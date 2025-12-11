ETV Bharat / state

बस्ती में कलयुगी पिता: तीन बच्चों के लिए खोदी कब्र; पुलिस ने दफन होने से बचाया, आरोपी गिरफ्तार

बच्चों को दफनाने की कोशिश की: ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मोहम्मद इरफान हाशमी (उम्र लगभग 32 वर्ष) निवासी ग्राम नंदनगर, थाना परसरामपुर, अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था. करीब एक सप्ताह पहले हुई गंभीर मारपीट के कारण उसकी पत्नी अपने एक बच्चे को लेकर मायके (रुधौली थाना क्षेत्र) चली गई थी. ​

बस्ती: जनपद बस्ती के परसरामपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपने ही तीन नाबालिग बच्चों को बेरहमी से पीटने के बाद, उन्हें घर के भीतर गड्ढा खोदकर जिंदा दफनाने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से तीनों मासूमों की जान बचा ली गई और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया.

पत्नी के जाने के बाद, कल इरफान ने घर में मौजूद शेष तीन नाबालिग बच्चों को बुरी तरह पीटा. इसके बाद उसने अपनी क्रूरता की हद पार करते हुए बच्चों को मारने की नीयत से घर के अंदर गड्ढा खोदा और उन्हें दफनाने का प्रयास करने लगा.

पिता मोहम्मद इरफान हाशमी गिरफ्तार: ​इस जघन्य कृत्य की सूचना मिलते ही थाना परसरामपुर पुलिस हरकत में आई. क्षेत्राधिकारी हरैया स्वर्णिमा सिंह के निर्देश पर थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंच गई. ​पुलिस की टीम ने मौके से तीनों नाबालिग बच्चों को सकुशल और सुरक्षित बरामद कर लिया. वहीं आरोपी पिता मोहम्मद इरफान हाशमी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से बच्चों को नई जिंदगी मिली.

कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा: परशुरामपुर के ​थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त इरफान हाशमी के विरुद्ध धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता और बच्चों के साथ क्रूरता के लिए धारा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद बस्ती न्यायालय भेजा गया है. इस जघन्य वारदात के लिए कोर्ट के ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

