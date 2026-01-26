ETV Bharat / state

बिजनौर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा, चचिया भाभी ने दर्ज कराई शिकायत.

father arrested for raping minor daughter in bijnor latest news
बिजनौर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता गिरफ्तार/ (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
लखनऊः राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपी शनिवार रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा के अनुसार बिजनौर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने बीती 23 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी चचिया सास की करीब 13 वर्ष पहले मौत हो चुकी है. चचिया ससुर सब्जी बेचते हैं. आरोप है कि वह कक्षा 8 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बेटी के साथ काफी दिनों से जबरन दुष्कर्म कर रहा था. पीड़िता ने इसकी शिकायत चचेरी भाभी से की. पीड़िता की चचेरी भाभी ने 23 जनवरी को आरोपी चाचिया ससुर के खिलाफ नामजद तहरीर दी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया. इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई.

एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी. शनिवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक थाना क्षेत्र के सरवन नगर स्थित गोलू होटल व इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बीच शंभू नगर रोड के पास कहीं जाने की फिराक में मौजूद था. सूचना के बाद पहुंची बिजनौर पुलिस ने उसे वहां से धर दबोचा. एसीपी ने बताया कि उससे पूछताछ की गयी तो आरोपी ने नशे में अपनी बेटी के साथ कई बार घटना अंजाम देने की बात कबूली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है.


