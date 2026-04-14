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बलिया में पिता ने किया 11 साल की बेटी से दुष्कर्म, चीखने की आवाज सुनकर चचेरी बहन पहुंची, बुलाई पुलिस

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया : सुखपुरा थाना क्षेत्र में पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. 11 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

क्षेत्राधिकारी मोहम्मद उस्मान ने बताया, आरोपी पिता ने चार शादियां की थीं. दो बीवियां भाग गईं और दो की मौत हो गई. एक बीवी से दो बेटी और एक बेटा है. बेटा कहीं दूसरी जगह रहकर प्राइवेट जॉब करता है. पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन की शादी हो गई है.

नाबालिग बच्ची घर में पिता के साथ रहती है. नशे की हालत में आरोपी पिता ने नाबालिग बेटी से खाना मांगा. खाना खाने के बाद कमरे में बेटी को बंद करके हाथ-पैर को बांधकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली चचेरी बहन ने खिड़की से देखा. इसके बाद चचेरी बहन ने अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी. लोगों ने पीड़ित नाबालिक बच्ची को कमरे से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.