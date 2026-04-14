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बलिया में पिता ने किया 11 साल की बेटी से दुष्कर्म, चीखने की आवाज सुनकर चचेरी बहन पहुंची, बुलाई पुलिस

आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हाथ-पैर बांधकर गलत काम कर रहा था.

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 9:26 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 9:37 PM IST

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बलिया : सुखपुरा थाना क्षेत्र में पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. 11 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

क्षेत्राधिकारी मोहम्मद उस्मान ने बताया, आरोपी पिता ने चार शादियां की थीं. दो बीवियां भाग गईं और दो की मौत हो गई. एक बीवी से दो बेटी और एक बेटा है. बेटा कहीं दूसरी जगह रहकर प्राइवेट जॉब करता है. पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन की शादी हो गई है.

नाबालिग बच्ची घर में पिता के साथ रहती है. नशे की हालत में आरोपी पिता ने नाबालिग बेटी से खाना मांगा. खाना खाने के बाद कमरे में बेटी को बंद करके हाथ-पैर को बांधकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली चचेरी बहन ने खिड़की से देखा. इसके बाद चचेरी बहन ने अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी. लोगों ने पीड़ित नाबालिक बच्ची को कमरे से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. क्षेत्राधिकारी मोहम्मद उस्मान ने बताया, पीड़िता के परिजनों की तहरीर और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया है. न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी.

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Last Updated : April 14, 2026 at 9:37 PM IST

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