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बागपत टेंट कारोबारी पिता-पुत्र मर्डर कांड में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी वरुण लुहारी का पिता गिरफ्तार

बागपत डबल मर्डर कांड में बड़ा एक्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )