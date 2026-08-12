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बेटी की हत्या के मामले में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद, 25-25 हजार का जुर्माना

गोंडा: जिले में बेटी श्वेता शुक्ला (21) के गला रेतकर हत्या मामले में दोषी पिता राजेश शुक्ला और सौतेली मां किरन शुक्ला को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड का सजा फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि मोतीगंज क्षेत्र के खिरई खिरवा निवासी बृज बिहारी मिश्रा ने धानेपुर थाने में मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस अधीक्षक विनीत जयसवाल ने बताया कि 11 अगस्त को न्यायालय द्वारा दो वर्ष पूर्व घटित एक हत्या की घटना हत्यारोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित सुनाया है. गोंडा जिले में बीते 11 जून 2024 को श्वेता की राजेश व पत्नी किरन और बेटी खुशी ने हत्या कर दी है. सूचना पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की साक्ष्य मिलने पर राजेश शुक्ला और किरन शुक्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था.

पुलिस जांच खुलासा हुआ कि आरोपी पिता राजेश शुक्ला संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद के चलते अपने अपने भाई- भतीजे को फंसाना चाह रहा था. वहीं, बेटी श्वेता शुक्ला की शादी आरोपी पिता करना चाह रहे थे.