बच्चों के मामूली विवाद में कूदे परिजन, दबंगों ने पिता-पुत्र को फावड़े और डंडों से पीटा, हालत गंभीर

रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा शेख गांव में पुरानी रंजिश के चलते सरेआम दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी. दरअसल, बेखौफ हमलावरों ने एक पिता और उसके बेटे पर लाठी-डंडों और फावड़े से ऐसा हमला किया कि देखने वालों की रूह कांप गई. मामला बच्चों के मामूली विवाद को लेकर बताया गया है. इस मारपीट में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा शेख गांव में मोबाइल गेम BGMI (पूर्व में PUBG) खेलने को लेकर बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ था. जिसके बाद ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इसी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों और फावड़े से पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें जावेद उर्फ भोला और उनका बेटा जुनैद गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दबंगों ने पिता और पुत्र को घेरकर उन पर एक के बाद कई वार किए.

हमला इतना भीषण था कि दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए. वहीं चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल पिता-पुत्र को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया. जहां से अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. फिलहाल, दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही झबरेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसी के साथ पुलिस ने आसपास के लोगों से भी मामले को लेकर पूछताछ की. फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. वहीं पुलिस वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.