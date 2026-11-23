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डबल मर्डर से फैली दहशत: घर में घुसकर पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या, तीन बाइकों पर आए 6 बदमाशों ने मचाया कोहराम

घर में घुसकर पिता पुत्र की हत्या ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित यूपी के दादूपुर गांव में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया. तीन बाइकों पर सवार होकर आए छह बदमाशों ने घर में घुसकर पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई. गोलीबारी में 60 वर्षीय मुख्तार सिंह और उनके 30 वर्षीय पुत्र सुखविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी यूपी की ओर फरार हो गए.

बता दें कि गांव में उस समय लोग अपने-अपने दिनचर्या कामों में व्यस्त थे. तभी तीन बाइकों पर छह युवक गांव में पहुंचे और सीधे मुख्तार सिंह के घर में घुस गए. आरोप है कि बदमाशों ने बिना किसी बातचीत के पिता-पुत्र पर फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और घरों से बाहर निकल आए. गोलीबारी की आवाज सुनकर गांव में दहशत फैल गई.