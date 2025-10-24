सोनीपत में गोलियों से भूनकर पिता-पुत्र की हत्या, भागते वक्त हमलावरों की स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई
सोनीपत में स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने बाइक सवार पिता-पुत्र को गोलियां से भूनकर हत्या कर दी.
Published : October 24, 2025 at 8:51 PM IST
सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा बाईपास पर थाना कलां चौक के पास स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने बाइक पर जा रहे पिता-पुत्र को गोलियां से भूनकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद भागते समय हमलावरों की स्कॉर्पियो फ्लाईओवर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बाद हमलावर एक युवक की बाइक छीनकर उस पर सवार होकर भाग गए. हमलावरों की संख्या 3-4 बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
तीन से चार की संख्या में थे हमलावरः मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव गोपालपुर निवासी मोहित अपने पिता धर्मबीर के साथ शुक्रवार सुबह खरखौदा की तरफ जा रहे थे. सुबह पौने 10 बजे के करीब जब वह खरखौदा बाईपास पर थाना कलां चौक के पास पहुंचे तो तभी स्कॉर्पियो सवार तीन-चार युवक आए और उन्होंने पिता-पुत्र को गोलियां की बौछार कर दी. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देकर हमलावर भागने लगे तो उनकी स्कॉर्पियो फ्लाईओवर से टकरा गई. इस पर युवक गाड़ी से उतरे और वहां से जा रहे तुर्कपुर गांव के सुरेश को रुकवा लिया. हमलावर सुरेश की बाइक छीनकर उस पर सवार होकर भाग गए.
एक साल पहले भी मोहित पर हुआ हमलाः पुलिस के अनुसार मोहित पर करीब एक साल पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था, जिसमें उसे गोली लगी थी. उस समय वह बच गया था. पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है.
मोहित पर हत्या का आरोप लगा थाः डीसीपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि "धर्मबीर और मोहित दोनों बाइक से किसी जरूरी काम से खरखौदा की ओर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दीं. मोहित पर भी हत्या का आरोप लगा था. उस पर गांव के युवक की हत्या का आरोप लगा था. घटना की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस, क्राइम यूनिट और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल सोनीपत भिजवाया."
हमलावरों को हो गई है पहचानः मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि "सूचना मिली थी कि खरखोदा बाईपास पर थाना कला चौक पर पिता पुत्र को गोली मारी गई है. गोली लगने से धर्मवीर और उसके बेटे मोहित की मौत हुई है. मामले में गहनता से जांच जारी है. हमलावरों की पहचान हो गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें एक साथ लगी हुई है. जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा."