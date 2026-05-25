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कानपुर में दो बाइकों की टक्कर के बाद खूनी खेल, पिता पुत्र की चाकुओं से गोदकर हत्या

कानपुर: शहर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बाइक टकराने के मामूली विवाद में बड़ा दो लोगों की हत्या हो गई. वृंदावन गेस्ट हाउस के पास तीन दबंगों ने एक पिता और उनके दो बेटों पर चाकूओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे पिता और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि दो अन्य आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले.

काम से घर लौट रहा था परिवार: लोगों ने बताया कोयलानगर कांशीराम कॉलोनी के रहने वाले 57 साल के शिवनारायण तिवारी अपने दो बेटों, शिवम और सत्यम के साथ किदवई नगर की एक मार्बल दुकान में काम करते थे. रविवार रात करीब नौ बजे काम खत्म करके तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे, तभी नौबस्ता में एक शराब ठेके के सामने उनकी बाइक वहां से निकले तीन युवकों की बाइक से टकरा गई. जिसके बाद पहले तो दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन कुछ देर में विवाद बढ़ा तो मारपीट होने लगी.

उसके बाद दबंगों ने चाकूओं से जमकर वार करते हुए पिता और दोनों पुत्रों को बुरी तरह घायल कर दिया. दबंगों ने पहले हेलमेट से वार किए थे. जब पिता और पुत्र घायल हो गए, उसके बाद चाकूओं से गोद दिया.



अस्पताल ले जाते समय मौत: शोर सुनकर जब आसपास के लोग दौड़े, तो हमलावर अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर पैदल ही भागने लगे. भीड़ ने एक आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को तुरंत पास के प्राइवेट अस्पताल और फिर वहां से हैलट अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने शिवनारायण तिवारी और उनके 25 साल के बेटे शिवम को मृत घोषित कर दिया. दूसरे बेटे सत्यम का इलाज चल रहा है, उसकी पीठ और पेट में चाकू लगा है.