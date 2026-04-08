संभल से लापता पिता-पुत्र की लाश 5 दिन बाद शामली से बरामद; लूट के बाद हत्या की आशंका
अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव काबड़ौत में दो डेड बॉडी मिली हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 7:18 AM IST
शामली: संभल जिले से लापता पिता-पुत्र की लाश शामली में मिली है. सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के काबड़ौत गांव में दोनों के शव बरामद किए गए हैं. संभल पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर दोनों के शव बरामद किए. आगे की कार्रवाई भी संभल पुलिस ही कर रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव काबड़ौत में दो डेड बॉडी मिली हैं. आरोपी को संभल पुलिस अपने साथ लेकर यहां पहुंची थी.
उसी आरोपी की निशानदेही शव बरामद हुए हैं. दोनों डेड बॉडी संभल पुलिस को सुपुर्द कर दी गई है, क्योंकि मामला उनके यहां पर ही दर्ज किया गया है. आगे की कार्रवाई भी संभल पुलिस ही कर रही है.
2 अप्रैल से लापता थे पिता-पुत्र: शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ -करनाल हाइवे पर स्थित गांव काबड़ौत का जंगल है. वहीं से यह शव मिले हैं. मृतक की पहचान पिता नरेश कुमार (45) और पुत्र भीमसेन (21) निवासी भीरावटी के मजरा मलुआ के घेर थाना क्षेत्र धनारी, जिला संभल के रूप में हुई है.
पुलिस को आशंका है कि लूट के बाद दोनों की हत्या करके लाशों को जंगल में ठिकाने लगाया गया था. जानकारी के मुताबिक, पिता-पुत्र 2 अप्रैल 2026 को अपनी पिकअप गाड़ी लेकर बुकिंग के लिए निकले थे, लेकिन वह वापस नहीं लौटे.
इसके बाद मृतक नरेश की पत्नी गीता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 2 अप्रैल को शाम करीब 7:30 बजे एक फोन कॉल आने के बाद उसके पति नरेश अपने बेटे भीमसेन के साथ पिकअप गाड़ी लेकर घर से निकले थे.
पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत: गाड़ी में दो अज्ञात व्यक्ति भी सवार थे, जिन्होंने गाड़ी बुक की थी. रात करीब 10 बजे नरेश की अंतिम बार एक रिश्तेदार से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह गढ़ टोल प्लाजा दिल्ली रोड पर हैं. उस समय वाहन भीमसेन चल रहा था और नरेश पीछे बैठे थे.
इसके बाद दोनों के मोबाइल बंद हो गए. उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका. नरेश की पत्नी ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी.
इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर संभल पुलिस ने शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र से दोनों पिता-पुत्र के शव को बरामद किया.
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