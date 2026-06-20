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उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो लोगों की मौत

उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 252 के पास हुई है. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, दोनों लोग मोटरसाइकिल से राजस्थान के धौलपुर से लखनऊ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात बोलेरो वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बेहटा मुजावर थाना प्रभारी राजकुमार के अनुसार, मृतकों की पहचान गोपाल सिंह (48 वर्ष) पुत्र खबरीराम और शिवा सिंह (19 वर्ष) निवासी ग्राम कैलाशपुरा, थाना मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान के रूप में हुई है. दोनों गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े थे. पुलिस और यूपीडा की सहायता से दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बांगरमऊ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.