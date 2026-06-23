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मिर्जापुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत, बेटे को दवा दिलाने गया था, ग्रामीणों ने थाना घेरा

मिर्जापुर : जमालपुर थाना क्षेत्र में मिट्टी लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई. पिता अस्पताल से बेटे की दवा लेकर ससुराल जा रहा था. ओवरटेक के दौरान ड्राइवर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को अचानक मोड़ दिया, जिससे बाइक सवार पिता-पुत्र चपेट में आ गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है. घटना की जानकारी होते ही नाराज ग्रामीण थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया.

मृतकों की पहचान मनीष गुप्ता (35) पुत्र स्व. छब्बूलाल गुप्ता और उनके 9 वर्षीय बेटे आयुष गुप्ता के रूप में हुई है. मृतक टेकउर थाना चुनार के रहने वाले थे. परिजनों के अनुसार, मनीष गुप्ता बाइक से बेटे के दवा लेने के लिए विक्सी चट्टी गया हुआ था. अस्पताल से दवा लेकर अपनी ससुराल केशवपुर जा रहे थे. बियरही गांव के पास पहुंचने पर मनीष ने आगे चल रही मिट्टी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाईं ओर से ओवरटेक करने का प्रयास किया.

इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने वाहन को बाईं ओर मोड़ दिया, जिससे बाइक ट्रॉली की चपेट में आ गई. इस भीषण हादसे में पिता-पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने बताया, मनीष मुंबई में रहकर ऑटो चलाता था, कुछ दिन पहले गांव आया हुआ था. गुरुवार को फिर मुंबई जाना था. बाप बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.