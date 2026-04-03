ETV Bharat / state

इटावा: फ़सल काटते समय पिता-पुत्र आए बिजली के चपेट में, बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर

इटावा: जनपद के सहसों थाना क्षेत्र के सहसों गांव में गेहूं काटते समय एक दर्दनाक हादसा पेश आया. खेत में काम कर रहे पिता-पुत्र हाई वोल्टेज बिजली के चपेट में आ गए, जिससे बेटे की मौत हो गई, पिता की हालत गंभीर बनी हुई है.



जानकारी के मुताबिक, खेत में गेहूं की फसल काटते समय पिता और पुत्र अचानक हाई वोल्टेज बिजली के चपेट में आ गए, जिससे दोनों बुरी तरह झुलस गए, आनन-फानन में स्थानीय पुलिस और परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने पुत्र राघवेन्द्र यादव को मृत घोषित कर दिया. जबकि 60 वर्षीय पिता का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है, हालांकि, हालत गंभीर बनी हुई है.



हादसे के बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि घंटों तक खेत में आग लगी रही, लेकिन खेत से कुछ ही दूरी पर बिजली फीडर होने के बावजूद बिजली नहीं काटी गई, समय रहते बिजली बंद कर दी जाती, तो शायद राघवेन्द्र की जान बच जाती.



घटना की सूचना मिलते ही सहसों थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया, और परिजनों के आरोपों को संज्ञान में लेकर, मामले की गहनता से जाँच शुरू कर दी.