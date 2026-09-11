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करनाल में नहर में डूबे बाप-बेटे की दो दिन बाद मिली लाश, घर में पसरा मातम, एक साथ होगा अंतिम संस्कार

खेत में काम कर रहे थे दोनों: मृतक के परिजन मनीष कुमार ने कहा कि, "निसिंग क्षेत्र के गांव वीर बड़ालवा निवासी 78 वर्षीय सतनाम और उनका 20 वर्षीय बेटा मानुष खेत में फसल पर स्प्रे करने के लिए गए थे. खेत के पास ट्यूबवेल की सुविधा नहीं थी, इसलिए स्प्रे की टंकी में पानी भरने के लिए मानुष पास से गुजर रही हाबड़ी ब्रांच स्थित बस्तली नहर के पास पहुंचा. इसी दौरान पानी लेने के प्रयास में उसका पैर फिसल गया और वह अचानक गहरे पानी में जा गिरा. मानुष को नहर में डूबता देख उसके साथी ने भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने उसकी कोशिश नाकाम रही."

करनाल: करनाल के निसिंग क्षेत्र में बेटे की जान बचाने के लिए पिता ने नहर में छलांग लगा दी. हालांकि तेज बहाव के आगे दोनों की जिंदगी हार गई. दो दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार दोनों बाप-बेटे के शव को बरामद कर लिया गया है. अब गांव में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

बेटे की आवाज सुनी तो पिता ने लगाई छलांग: इधर, कुछ ही दूरी पर मौजूद मानुष के पिता सतनाम को जब बेटे के नहर में गिरने की खबर मिली तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचे. बेटे को जिंदगी और मौत के बीच जूझता देख पिता ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे नहर में छलांग लगा दी. सतनाम को तैरना तक नहीं आता था. बेटे को बचाने की कोशिश में उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की. लेकिन नहर का तेज बहाव दोनों को अपने साथ बहा ले गया और देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में गायब हो गए.

दो दिन तक चला सर्च ऑपरेशन: वहीं, परिजन नितेश कुमार ने बताया कि, "हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों की तलाश के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया गया. करीब दो दिन तक नहर में तलाश जारी रही. आखिरकार आज राजौंद गांव के पास नहर से पिता-पुत्र दोनों के शव बरामद कर लिए गए. शव मिलने की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में मातम पसर गया."

पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपे जाएंगे शव: मामले में पुलिस जांच अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि, "मानुष खेत में स्प्रे का काम कर रहा था. गर्मी के कारण वह नहर की तरफ गया था. इसी दौरान वह पानी में डूब गया और उसे बचाने के लिए उसके पिता सतनाम ने भी नहर में छलांग लगा दी. सतनाम को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते दोनों पानी में डूब गए. पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे."

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