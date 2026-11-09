दिवाली की रात दंपती और बेटे ने किया आत्महत्या का प्रयास, पिता-पुत्र की मौत, महिला को बचाया
थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है.
Published : November 9, 2026 at 10:05 AM IST
धौलपुर : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में दिवाली की रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक अधेड़ दंपती और उनके 22 वर्षीय पुत्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना में पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि महिला बच गई. प्रारंभिक जानकारी में घटना के पीछे जमीनी विवाद को वजह बताया जा रहा है. हालांकि, आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है.
कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि रविवार रात करीब 60 वर्षीय सुरेश पुत्र देवीराम, उनकी 57 वर्षीय पत्नी और 22 वर्षीय पुत्र इंद्रेश ने आत्महत्या की कोशिश की. अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सुरेश और उनके पुत्र इंद्रेश को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं, महिला बच गई. पुलिस ने पिता-पुत्र के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है. हालांकि, परिवार ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया और घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान कर रही है.
पिता-पुत्र की मौत से परिवार में मचा कोहराम : इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पिता और पुत्र की एक साथ मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, पटपरा मोहल्ले में भी घटना के बाद शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. थाना प्रभारी यादव ने बताया घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.