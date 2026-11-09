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दिवाली की रात दंपती और बेटे ने किया आत्महत्या का प्रयास, पिता-पुत्र की मौत, महिला को बचाया

अस्पताल में भीड़ ( ETV Bharat )

धौलपुर : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में दिवाली की रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक अधेड़ दंपती और उनके 22 वर्षीय पुत्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना में पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि महिला बच गई. प्रारंभिक जानकारी में घटना के पीछे जमीनी विवाद को वजह बताया जा रहा है. हालांकि, आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है.

कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि रविवार रात करीब 60 वर्षीय सुरेश पुत्र देवीराम, उनकी 57 वर्षीय पत्नी और 22 वर्षीय पुत्र इंद्रेश ने आत्महत्या की कोशिश की. अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी.