तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली का कहर, सड़क हादसे में सात साल के बेटे समेत पिता की मौत
उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है. उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे में बाप-बेटे की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 29, 2025 at 8:51 PM IST
रुद्रपुर/देहरादून: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई. वहीं देहरादून जिले में हुए एक अन्य हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई.
पहला हादसा: जानकारी के मुताबिक हादसा उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में गोकुलनगर के पास हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मारी. हादसे में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची किच्छा कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस के मुताबिक सोमवार 29 दिसंबर शाम को करीब 4 बजे बाइक सवार पिता-पुत्र शांतिपुरी से किच्छा की ओर आ रहे थे. जैसे ही वह गोकुलनगर के पास पहुंचे तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया था.
मृतक पिता-पुत्र की शिनाख्त किच्छा कोतवाली क्षेत्र के रजपुरा तीसरी निवासी विजय सिंह उम्र 30 वर्ष और सिद्धू उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है. परिजनों को हादसे की सूचना दे गई है. इस हादसे के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है.
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. सीओ सीटी भूपेंद्र धौनी ने बताया कि बरेली रोड गोकुलनगर के पास ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक सवार पिता-पुत्र का टक्कर मारी. हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई है.
दूसरा हादसा: राजधानी देहरादून की कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के आईएसबीटी के पास सोमवार 29 दिसंबर सुबह एक ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया. इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया.
इस हादसे के बाद चालक ट्रक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने ट्रक मालिक को हिरासत में लिया है. वहीं ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है. आईएसबीटी चौकी इंचार्ज आशीष कुमार ने बताया कि ट्रक चालक आसिफ रुड़की का रहने वाला है, जो ईंट से भरा हुआ ट्रक देहरादून मुस्कान चौक पर लेकर जा रहा था. उसी दौरान आईएसबीटी के पास महावीर निवासी मोहब्बेवाला अपनी साइकिल से जा रहा था, जो ट्रक की चपेट में आ गया. जिससे महावीर की मौके पर ही मौत हो गई.
