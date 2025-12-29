ETV Bharat / state

तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली का कहर, सड़क हादसे में सात साल के बेटे समेत पिता की मौत

रुद्रपुर/देहरादून: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई. वहीं देहरादून जिले में हुए एक अन्य हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई.

पहला हादसा: जानकारी के मुताबिक हादसा उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में गोकुलनगर के पास हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मारी. हादसे में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची किच्छा कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक सोमवार 29 दिसंबर शाम को करीब 4 बजे बाइक सवार पिता-पुत्र शांतिपुरी से किच्छा की ओर आ रहे थे. जैसे ही वह गोकुलनगर के पास पहुंचे तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया था.

मृतक पिता-पुत्र की शिनाख्त किच्छा कोतवाली क्षेत्र के रजपुरा तीसरी निवासी विजय सिंह उम्र 30 वर्ष और सिद्धू उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है. परिजनों को हादसे की सूचना दे गई है. इस हादसे के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है.