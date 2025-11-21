ETV Bharat / state

खूंटी में भीषण सड़क हादसा: पिता और मासूम बेटे की मौत, बेटी गंभीर

खूंटी में सड़क दुर्घटना में एक बच्चे समेत दो की मौत हो गयी है.

Father and son died in road accident in Khunti
सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 21, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटीः जिला में रफ्तार की कहर ने एक बच्चे सहित दो लोगों की जान ले ली. ये हादसा खूंटी तमाड़ मुख्य पथ के शिम्बुकेल के समीप हुआ है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, चलती कंटेनर को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों में एक चार साल का साउ मुंडा और सारिदकेल गांव निवासी विश्राम मुंडा शामिल है जबकि मृतक की तीन साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है. जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है.

इस सड़क हादसे के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजा देने की मांग करने लगे. सड़क जाम के कारण खूंटी तमाड़ मुख्य मार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. जाम की सूचना पर खूंटी थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझा कर सड़क को जाम से मुक्त कराया. इसके बाद सड़क से दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं हादसे में घायल बच्ची को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया.

Father and son died in road accident in Khunti
सड़क हादसे के बाद लोगों द्वारा सड़क जाम (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के अनुसार विश्राम मुंडा अपनी बेटी अनिमा और कुंवर मुंडा के बेटे साऊ मुंडा को बाइक से लेकर सारिदकेल लौट रहे थे. इसी दौरान शिम्बुकेल के पास सामने से आ रही एक कंटेनर से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई. इस टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर पड़े और दो की मौत मौके पर हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना पर ही पुलिस बल घटनास्थल पहुंच चुकी लेकिन स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया था, बाद में वो खुद अन्य बल लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सड़क हादसे के विरोध में लोगों ने मुआवजे की मांग की. पुलिस के समझाने पर लोग माने और घायल बच्ची को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया. वहीं सड़क पर पड़े शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वहीं कंटेनर को मौके से जब्त किया गया है.

इसे भी पढे़ं- तेज रफ्तार का कहरः दो बाइक की सीधी टक्कर में तीनों युवकों की मौत

इसे भी पढे़ं- अनियंत्रित मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, युवक और युवती की हुई मौत

इसे भी पढ़ें- अज्ञात वाहन की चपेट में आई बाइकः दो की मौत, एक जख्मी

TAGGED:

बाइक से कंटेनर को टक्कर मारी
KHUNTI
FATHER AND SON DIED
DEATH IN ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.