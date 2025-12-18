ETV Bharat / state

लखनऊ में सड़क हादसे में घायल पिता ने तोड़ा दम, 5 दिन पहले मासूम बेटे की भी हुई थी मौत

पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी.

हादसे में सलीम की मौत
हादसे में सलीम की मौत (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 7:18 AM IST

लखनऊ: राजधानी के इंदिरा नगर में एक शादी समारोह से लौटते समय बजरंग चौराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई टक्कर में घायल पिता की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. बता दें कि हादसे में उनके 6 साल के मासूम बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश तेज कर दी है.


​शादी से लौटते समय हुआ हादसा: जानकारी के अनुसार, ​बाराबंकी के देवा निवासी सलीम अपने 6 साल के बेटे हमजा और दो अन्य साथियों संग बाइक से लखनऊ में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे जब वे लौट रहे थे, तभी बजरंग चौराहे के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठा मासूम हमजा उछलकर काफी दूर जा गिरा, जिससे बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल सलीम को लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां 5 दिनों तक चले इलाज के बाद बुधवार को उनकी भी मौत हो गई.

चालक फरार: ​प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके पर ही अपना वाहन छोड़कर फरार हो गया. बाइक पर पीछे बैठे एक अन्य युवक को मामूली चोटें आई थी. एक साथ घर के दो चिराग बुझने से देवा स्थित सलीम के घर में कोहराम मचा हुआ है.

इंदिरा नगर इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि ​मृतक सलीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर फरार ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है.

