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बाइक को धक्का मारने के बाद दूसरे एसयूवी से टकराकर पलट गई कार, हादसे में पिता-पुत्र की मौत

गिरिडीह में सड़क हादसा हुआ है. इस दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत जो गई है.

Father and son died in road accident in Giridih
हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक और गाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 6, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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गिरिडीहः जिला में डुमरी थाना क्षेत्र के जामताड़ा पंचायत अंतर्गत पिपराडीह ओवरब्रिज के समीप शनिवार को सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी है.

दरअसल, देवघर से रांची जा रही एक कार (मिनी एसयूवी) ने बाइक को धक्का मार दी. बाइक को धक्का मारने के बाद कार ने सामने से आ रही एसयूवी को धक्का मारा और पलट गई. इस दुर्घटना में बाइक पर सवार एक बच्चे की मौत हो गई. जबकि बाइक चला रहे पिता की मौत इलाज के लिए धनबाद ले जाने के दौरान हो गई. मृतकों में खाखीकला निवासी अब्बू हयात और उसका छह वर्षीय पुत्र अमीनुल की मौत हो गई. जबकि अब्बू हयात की पत्नी रूबेना खातून तथा पुत्री अलीना परवीन घायल है.

ऐसे हुआ हादसा

इस हादसे को लेकर बताया गया कि अब्बू हयात अपनी पत्नी के साथ पुत्र एवं पुत्री को लेकर बेरगी जा रहे थे. पिपराडीह के पास कार ने बाइक को धक्का मार दिया. इसके बाद दूसरी एसयूवी से जा टकरायी. दो कारों और एक बाइक के बीच हुई इस भीषण टक्कर से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

इस दुर्घटना के बाद कुछ समय तक सड़क पर यातायात भी बाधित रहा. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि चिकित्सक ने अमीनुल को मृत घोषित कर दिया. जबकि गंभीर रूप से घायल अब्बू को रेफर कर दिया गया. इलाज के लिए ले जाने के दौरान अब्बू ने भी दम तोड़ दिया. अन्य घायलों का इलाज जारी है.

इस घटना की सूचना मिलते ही डुमरी एसडीपीओ आबिद खान और थाना पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया. दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है. बताया जाता है जिस वाहन से धक्का लगा वह किसी पहुंच वाले व्यक्ति का है.

गांव में मातम

एक ही परिवार के पिता और पुत्र की मौत से खाखीकला गांव समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दुर्घटना के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने तथा ओवरब्रिज के पास यातायात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

इस संबंध में डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि सड़क दुर्घटना में कुल दो लोगों की मौत हुई है. साथ ही बताया कि छह वर्षीय अमीनुल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि उसके पिता अब्बू हयात की धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. एसडीपीओ ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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