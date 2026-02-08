ETV Bharat / state

महराजगंज में सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, शादी का कार्ड बांटने निकले थे दोनों

महराजगंज : सिसवा–घुघली मुख्य मार्ग पर ग्राम सभा हरपुर पकड़ी के पास रविवार को सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई. दोनों शादी का कार्ड बांटने निकले थे. दोनों की हादसे की खबर के बाद घर में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, सिसवा नगर के अमरपुरवां मोहल्ला निवासी राजू रौनियार अपनी इकलौती बेटी सुनीता की शादी को लेकर बेहद खुश थे. 23 फरवरी को हल्दी और 24 फरवरी को विवाह तय था. शादी के कार्ड भी बांटे जा रहे थे. रविवार की सुबह राजू अपने बड़े बेटे हरिश्चंद्र के साथ बाइक से घुघली की ओर कार्ड बांटने निकले थे.



सिसवा–घुघली मुख्य मार्ग पर ग्राम सभा हरपुर पकड़ी स्थित बउरहवा बाबा शिव मंदिर के पास घने कोहरे के कारण उनकी बाइक गिट्टी लदे ट्रेलर ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही पिता–पुत्र की मौत हो गई. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. राजू रौनियार ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे, जबकि उनका बेटा हरिश्चंद्र एक किराना दुकान पर नौकरी करता था. हादसे के बाद बेटी सुनीता, उसकी मां और छोटे भाई महेश का रो-रोकर बुरा हाल है.

