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मऊ में टुल्लू पंप के करंट की चपेट में आई महिला; बचाने गये पिता-पुत्र की मौत, महिला अस्पताल में भर्ती

देवेंद्र मिश्रा और नीरज (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

मऊ : जिले के रामपुर बेलौली थाना क्षेत्र के मोइद्दीनपुर के प्यारेपुर मिश्र गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. एक घर में गुरुवार की सुबह नहाने गई महिला टुल्लू पंप में करंट उतरने से चपेट में आ गई. इस दौरान उसे बचाने पहुंचे पति और बेटे ने महिला को बचा लिया लेकिन, दोनों खुद करंट की चपेट में आ गये. दोनों की मौत हो गई, वहीं महिला को इलाज के लिये भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, रामपुर बेलौली थाना क्षेत्र के मोइद्दीनपुर के प्यारेपुर मिश्र गांव में देवेंद्र मिश्रा (48) अपने परिवार के साथ रहते थे. गुरुवार की सुबह नहाने गईं उनकी पत्नी मीना देवी टुल्लू पंप में करंट उतरने से चपेट में आ गईं. महिला को करंट की जद में आते देख उनके पति और पुत्र नीरज (26) उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े. दोनों ने किसी तरह महिला को करंट से अलग कर दिया, लेकिन इस दौरान वह दोनों करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए.