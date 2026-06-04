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मऊ में टुल्लू पंप के करंट की चपेट में आई महिला; बचाने गये पिता-पुत्र की मौत, महिला अस्पताल में भर्ती

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि महिला गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है.

देवेंद्र मिश्रा और नीरज (फाइल फोटो)
देवेंद्र मिश्रा और नीरज (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 5:45 PM IST

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मऊ : जिले के रामपुर बेलौली थाना क्षेत्र के मोइद्दीनपुर के प्यारेपुर मिश्र गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. एक घर में गुरुवार की सुबह नहाने गई महिला टुल्लू पंप में करंट उतरने से चपेट में आ गई. इस दौरान उसे बचाने पहुंचे पति और बेटे ने महिला को बचा लिया लेकिन, दोनों खुद करंट की चपेट में आ गये. दोनों की मौत हो गई, वहीं महिला को इलाज के लिये भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, रामपुर बेलौली थाना क्षेत्र के मोइद्दीनपुर के प्यारेपुर मिश्र गांव में देवेंद्र मिश्रा (48) अपने परिवार के साथ रहते थे. गुरुवार की सुबह नहाने गईं उनकी पत्नी मीना देवी टुल्लू पंप में करंट उतरने से चपेट में आ गईं. महिला को करंट की जद में आते देख उनके पति और पुत्र नीरज (26) उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े. दोनों ने किसी तरह महिला को करंट से अलग कर दिया, लेकिन इस दौरान वह दोनों करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए.



घटना के दौरान करंट के तेज झटके से नीरज दूर जा गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई. शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. तीनों घायलों को तत्काल फतेहपुर मंडाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद देवेंद्र मिश्रा और नीरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि मीना देवी की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह दुखद घटना उस समय हो गई जब एक महिला स्नान करने गई थी. महिला करंट की चपेट में महिला आ गई. उसको बचाने के लिए उसके पति और बेटे गए, लेकिन वह भी लोग उसे करंट के जद में आ गए. उन्होंने बताया कि पिता और पुत्र की मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है.

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