बाराबंकी में सर्पदंश से पिता-पुत्र की मौत, मेले में कोबरा का तमाशा दिखा रहे थे
थानाध्यक्ष सतरिख धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:16 PM IST
बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में सांपों का खेल दिखाना पिता और पुत्र को भारी पड़ गया. सोमवार शाम जब वह तमाशा दिखा रहे थे तो कोबरा सांप ने उन्हें डस लिया. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
सतरिख थाना क्षेत्र के मुनक्कीपुरवा गांव के रहने वाले महेश (60) और बेटा नौमिलाल (30) काफी अरसे से सांप पकड़ने का काम करते थे और कभी-कभी तमाशा दिखाकर रोजी रोटी भी कमाते थे. सोमवार शाम को वह जैदपुर थाना क्षेत्र के जरहरा गांव में सांप का करतब दिखाने गए थे. गांव में पंडाल में भीड़ उमड़ी थी. यहां दोनों करतब दिखा रहे थे. इसी दौरान नौमिलाल ने कोबरा को पकड़ लिया लेकिन सांप उसके हाथ से छूट गया और उसने नौमिलाल को डस लिया. पिता महेश जैसे ही नौमिलाल की ओर लपका कोबरा ने उसे भी डस लिया. आनन-फानन में भीड़ ने दोनों बाप बेटों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
जिला पंचायत सदस्य वासुदेव वर्मा ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से दोनों बाप-बेटों का सांप पकड़ने का काफी अभ्यास था. क्षेत्र में जिसके यहां भी कभी कोई सांप निकलता था तो यही लोग जाते थे. सोमवार को यह लोग गांव पहुंचे थे. वहां पर यह लोग कुछ खेल दिखा रहे थे कि सांप ने डस लिया. तुरन्त इन दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. महेश के दो पुत्रियां और इकलौता बेटा था. बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है.
थानाध्यक्ष सतरिख धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
यह भी पढ़ें : बांदा में सांप के काटने से किशोर समेत दो की मौत, रात में सोते समय डसा, मेडिकल कॉलेज में गई दोनों की जान