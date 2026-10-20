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बाराबंकी में सर्पदंश से पिता-पुत्र की मौत, मेले में कोबरा का तमाशा दिखा रहे थे

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में सांपों का खेल दिखाना पिता और पुत्र को भारी पड़ गया. सोमवार शाम जब वह तमाशा दिखा रहे थे तो कोबरा सांप ने उन्हें डस लिया. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



सतरिख थाना क्षेत्र के मुनक्कीपुरवा गांव के रहने वाले महेश (60) और बेटा नौमिलाल (30) काफी अरसे से सांप पकड़ने का काम करते थे और कभी-कभी तमाशा दिखाकर रोजी रोटी भी कमाते थे. सोमवार शाम को वह जैदपुर थाना क्षेत्र के जरहरा गांव में सांप का करतब दिखाने गए थे. गांव में पंडाल में भीड़ उमड़ी थी. यहां दोनों करतब दिखा रहे थे. इसी दौरान नौमिलाल ने कोबरा को पकड़ लिया लेकिन सांप उसके हाथ से छूट गया और उसने नौमिलाल को डस लिया. पिता महेश जैसे ही नौमिलाल की ओर लपका कोबरा ने उसे भी डस लिया. आनन-फानन में भीड़ ने दोनों बाप बेटों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.