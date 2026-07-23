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हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत; नाराज BJP विधायक बिजली अफसर का हाथ घसीटकर ले गईं, दोषियों पर FIR की मांग

पिता-पुत्र (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )