हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत; नाराज BJP विधायक बिजली अफसर का हाथ घसीटकर ले गईं, दोषियों पर FIR की मांग
अधीक्षण अभियंता प्रवीण वर्मा ने बताया कि जो भी अधिकारी व कर्मचारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 5:45 PM IST
बलिया : जिले के टकरसन उपकेंद्र अंतर्गत शहपुरवा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया. गुरुवार को खेत में गिरे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है.
जानकारी के मुताबिक, बलिया जिले के टकरसन उपकेंद्र अंतर्गत शहपुरवा गांव में उस समय मातम पसर गया जब, खेत में गिरे 11 हजार हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता जनार्दन यादव और पुत्र जितेंद्र यादव की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाईटेंशन तार गिरने की सूचना देने के बावजूद भी सप्लाई नहीं बंद हुई, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हो गया.
हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शहपुरवा में रोड के पास बैठकर धरना दिया. सूचना मिलते ही बीजेपी विधायक केतकी सिंह भी मौके पर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने दोषी बिजलीकर्मियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने और मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि लगातार फोन के बाद भी अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं तो यह निंदनीय है. सूचना मिलने पर बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गये. इस दौरान बीजेपी विधायक केतकी सिंह विभाग के अधिकारी का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गईं.
इस पूरे मामले पर अधीक्षण अभियंता प्रवीण वर्मा ने बताया है कि हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो व्यक्तियों की मौत होने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर अधिकारी गए हैं जो भी अधिकारी व कर्मचारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. बिजली विभाग की तरफ से उचित मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा.
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