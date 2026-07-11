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फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत, बच्ची घायल

कंपिल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना, पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया.

father and son death road accident in farrukhabad.
फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:42 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिला के कंपिल थाना क्षेत्र में बाइक सवार पिता, पुत्र और बेटी को शुक्रवार दोपहर अटैना पुल के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई. वहीं, 9 वर्षीय बच्ची घायल हो गई. उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल की जांच की.

कपिल थाना प्रभारी हरीश कुमार यादव ने बताया कि एटा थाना जैथरा के गांव कुंवरपुर निवासी सुनील बुधवार को पत्नी को मायके कंपिल क्षेत्र के गांव अटैना छोड़ने गए थे. शुक्रवार को वह पत्नी को लेने बाइक से जा रहे थे. उनके साथ उनका बेटा विनय (13) व बेटी सौम्या (9) थी. अटैना स्थित गंगा पुल के पास पहुंचने पर अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. इससे तीनों बाइक से उछल कर सड़क पर जा गिरे.

इस हादसे में सुनील व विनय की मौके पर ही मौत हो गई. सौम्या गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया. जानकारी मिलने पर परिजन पहुंच गए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कपिल थाना प्रभारी हरीश कुमार यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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