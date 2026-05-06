प्रेम प्रसंग के विरोध में युवक की हत्या; कोर्ट ने पिता-पुत्र को सुनाई उम्रकैद की सजा
अदालत ने दोनों दोषियों पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:49 AM IST
फतेहपुर: जनपद में एक युवक के हत्या मामले में एफटीसी कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने मंगलवार को पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. साथ ही शव को ठिकाने लगाने के मामले में तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है.
जानकारी के अनुसार, मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव से जुड़ा है. निहालपुर निवासी जितेंद्र के अनुसार उसका भाई नरेंद्र उर्फ छोटू अक्सर अपनी बहन के ससुराल सिमौरी के बहरियापुर गांव आता-जाता था. इसी दौरान उसका प्रेम संबंध पड़ोस में रहने वाली सुमेर पटेल की पुत्री से हो गया था. इस रिश्ते का सुमेर लगातार विरोध कर रहा था और नरेंद्र को कई बार धमकी भी दे चुका था.
बताया गया कि 25 फरवरी 2024 की रात नरेंद्र घर से निकला था. उसी रात बहन ने उसे सुमेर से बातचीत करते देखा था. इसके बाद 27 फरवरी को महन्ना बाबा के जंगल में एक सिर कटी लाश बरामद हुई, जिसकी पहचान कपड़ों, कलावा और गले के टैटू के आधार पर नरेंद्र के रूप में हुई. पुलिस ने 29 फरवरी 2024 को सुमेर और उसके पुत्र ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि नरेंद्र नशे की हालत में उनके घर पहुंचा था, जहां उन्होंने उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पहचान छिपाने के लिए कुल्हाड़ी से सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और शव को जंगल में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया.
जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, टूटा मोबाइल, साइकिल और खून से सने कपड़े बरामद किए. कोर्ट में सात गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिनके आधार पर आरोप साबित हुए. घटना के करीब एक माह बाद 24 मार्च 2024 को पुलिस को कंकाल के रूप में सिर मिला. परिजनों के डीएनए सैंपल से जांच कराई गई, जिसमें सिर नरेंद्र का ही होना प्रमाणित हुआ. साथ ही बरामद खून के नमूनों में मानव रक्त की पुष्टि भी हुई. बताया जा रहा है कि नरेंद्र घटना से एक सप्ताह पहले ही गुजरात से अपने गांव लौटा था और आरोपियों का रिश्तेदार भी था.