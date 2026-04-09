शाहजहांपुर में पिता-पुत्र ने की सुसाइड की कोशिश, पुलिसकर्मियों ने बचाया, राजस्व की टीम मकान तोड़ने पहुंची थी
मामले में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर पिता-पुत्र समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 4:31 PM IST
शाहजहांपुर : थाना जलालाबाद क्षेत्र के मंगतोरा गांव में राजस्व और पुलिस टीम के सामने पिता-पुत्र ने सुसाइड करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने दोनों को बचा लिया और गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र समेत 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या का प्रयास करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है.
जमीन कब्जा करने की शिकायत के आधार पर एसडीएम के आदेश के बाद राजस्व टीम पुलिस के साथ गांव पहुंची थी. शिकायत थी कि गांव के ही रहने वाले धनपाल ने अपना मकान सरकारी चक रोड पर बना लिया है. राजस्व की टीम ने कब्जा हटाने की कोशिश की, तो धनपाल और उनका बेटा विवेक और दुर्गेश नीम के पेड़ पर चढ़ गए और रसी बांधकर फांसी का फंदा लगा लिया.
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पेड़ पर चढ़कर पिता और दोनों बेटों को नीचे उतारा. इस दौरान एक बेटे का गला ज्यादा कसने पर उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
एसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे का कहना है कि तहसील दिवस पर जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया था. प्रकरण में बेदखली की कार्रवाई की जानी थी. संयुक्त टीम द्वारा अवैध कब्जा जब हटवाया जा रहा था, तभी तीनों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, साथ ही राजस्व टीम पर हमलावर भी किया.
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर नायब तहसील ने एक तहरीर दी थी जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है. जमीन चक रोड की है. इसमें राजस्व टीम द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई है.
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