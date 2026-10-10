सहारनपुर: अवैध हथियारों के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार, 32 लाख कैश बरामद
मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने खारा पावर हाउस के पास चेकिंग अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:19 PM IST
सहारनपुर : जनपद में अवैध हथियारों की तस्करी और खरीद-फरोख्त के मामले में मेरठ एसटीएफ और मिर्जापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान मिर्जापुर पोल निवासी हसन और उसके बेटे अहतशाम के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से चार डबल बैरल बंदूक, 111 जिंदा कारतूस और 32 लाख रुपये कैश, तीन मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की कार बरामद किया है.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि 10 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने खारा पावर हाउस के पास चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान सुबह करीब 5:40 बजे हसन और अहतशाम को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में सामने आया कि दोनों कथित तौर पर अवैध हथियारों की तस्करी और बिक्री करने वाले गिरोह से जुड़े हैं. तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है, पुलिस अब इन हथियारों और कारतूसों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.
वहीं, पुलिस को आरोपियों के पास मौजूद एक ट्रॉली बैग से 32 लाख रुपये कैश मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था. इसके अलावा गहरे नीले रंग की बिना नंबर प्लेट की जब्त कार को पुलिस ने सीज कर दिया है. आरोपियों के पास से मिले मोबाइल फोन के जरिए गिरोह के अन्य सदस्यों और हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े संपर्कों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है.
पुलिस के अनुसार, एक अक्टूबर को इसी गिरोह से जुड़े तीन आरोपियों को अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था. उस मामले में आरोपियों को जेल भेज दिया गया था. आगे की जांच के दौरान हसन और अहतशाम के नाम सामने आए थे. दोनों कथित तौर पर मामले में वांछित चल रहे थे. फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
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