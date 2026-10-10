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सहारनपुर: अवैध हथियारों के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार, 32 लाख कैश बरामद

अवैध हथियारों के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : जनपद में अवैध हथियारों की तस्करी और खरीद-फरोख्त के मामले में मेरठ एसटीएफ और मिर्जापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान मिर्जापुर पोल निवासी हसन और उसके बेटे अहतशाम के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से चार डबल बैरल बंदूक, 111 जिंदा कारतूस और 32 लाख रुपये कैश, तीन मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की कार बरामद किया है.

अवैध हथियारों के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि 10 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने खारा पावर हाउस के पास चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान सुबह करीब 5:40 बजे हसन और अहतशाम को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में सामने आया कि दोनों कथित तौर पर अवैध हथियारों की तस्करी और बिक्री करने वाले गिरोह से जुड़े हैं. तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है, पुलिस अब इन हथियारों और कारतूसों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.