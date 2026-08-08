तिजारा में 3 माह पहले नवजात को कुएं में फेंका था...पिता और दादी गिरफ्तार
पुलिस ने सिरौली निवासी साहिल और मां शहनाज को हरियाणा से गिरफ्तार किया. नवजात को कुएं में फेंकने का आरोप है.
Published : August 8, 2026 at 2:13 PM IST
खैरथल: जिले की तिजारा पुलिस ने करीब तीन माह पहले नवजात बच्ची को सूखे कुएं में फेंककर जान से मारने के प्रयास के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया. पुलिस ने इस सिलसिले में नवजात के पिता एवं दादी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सिरौली निवासी साहिल और उसकी मां शहनाज को हरियाणा से गिरफ्तार किया. साहिल नवजात का पिता है.पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की वजह और घटना में उनकी भूमिका को लेकर अनुसंधान कर रही है.
थाना अधिकारी जयप्रकाश ने बताया, 12 मई 2026 को एएसआई राजपाल सिंह की थाने में ड्यूटी थे. सुबह 9:30 बजे पालपुर रोड पर पुराने और सूखे कुएं से नवजात के रोने की आवाजें आने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जो बच्ची के कुएं से रोने की आवाज सुनकर पहुंचे थे. कुआं 50 से 60 फीट गहरा था. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नवजात को कुएं से निकाला.
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तिजारा पुलिस के अनुसार, कुएं से निकाली नवजात बालिका जीवित थी. उसकी उम्र करीब 12 से 24 घंटे के बीच बताई गई. बच्ची को तत्काल तिजारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां शिशु वार्ड में भर्ती कराया. चिकित्सकों ने नवजात का प्राथमिक उपचार किया. बच्ची स्वस्थ बताई गई. पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की.
इन पहलुओं की जांच: पुलिस ने आसपास पूछताछ की एवं विभिन्न पहलुओं पर जांच की. विशेष टीम ने जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के संबंध में अहम सुराग मिले. पुलिस टीम ने तकनीकी और अन्य माध्यमों से जांच के सहारे नवजात के आरोपी पिता साहिल और दादी शहनाज को हरियाणा से पकड़ा. पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों पर नवजात बालिका को कुएं में फेंकने और उसकी जान को खतरे में डालने का आरोप है. घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था और नवजात को कुएं में किस परिस्थिति में फेंका गया, इसका खुलासा पुलिस पूछताछ और आगे के अनुसंधान से होगा.
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