करनाल में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, स्कूटी सवार पिता-बेटी को मारी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार

हरियाणा के करनाल नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता-बेटी को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौत हो गई.

Father and daughter riding a scooty died after Hit with a truck on the Karnal National Highway
करनाल में तेज रफ्तार ट्रक का कहर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
करनाल : मंगलवार के दिन करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें स्कूटी पर जा रहे पिता पुत्री को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. इस हादसे में पिता-पुत्री दोनों की दर्दनाक मौत हो गई. ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर लगने के बाद काफी दूर तक वो उनका घसीटता हुआ ले गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी.

ट्रक ने पिता-बेटी को मारी टक्कर : मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी राम मेहर ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना मिली थी जिसमें पिता और पुत्री की मौत हुई है. दोनों की पहचान करनाल के नगला मेरा गांव के निवासी के तौर पर हुई है. पिता रणवीर सिंह की उम्र करीब 70 वर्ष है. वही पुत्री की आयु 32 वर्ष है और वो शादीशुदा थी. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक की रफ्तार ज्यादा थी और उसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार दोनों पिता-पुत्री स्कूटी के जरिए पानीपत से करनाल की तरफ आ रहे थे. लेकिन टोल प्लाजा के पास वे हादसे का शिकार हो गए और दोनों की मौत हो गई.

स्कूटी सवार पिता-बेटी को मारी टक्कर (Etv Bharat)

ट्रक ड्राइवर मौके से फरार : जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया है. पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

हादसे के बाद ड्राइवर फरार (Etv Bharat)
ट्रक-ट्राले की टक्कर से स्कूटी सवार पिता-बेटी की दर्दनाक मौत (Etv Bharat)
करनाल NH पर रफ्तार का कहर (Etv Bharat)

