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पलामू में रहस्यमय बीमारी से पिता-पुत्री की मौत, परिवार के चार सदस्यों की हालत गंभीर, गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रवाना

पिता-पुत्री के शव और ग्रामीणों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यमय बीमारी से पिता-पुत्री की मौत हो गई है. जबकि परिवार के चार अन्य सदस्यों की हालत गंभीर है. सभी को इलाज के लिए रिम्स में भेजा जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के लिए रवाना हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम मौत के कारणों पता लगाएगी.

शरीर में सूजन की शिकायत थी

दरअसल, सिक्का गांव के रहने वाले कुलदीप महतो और उनकी बेटी को शरीर में सूजन होने के बाद इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. शुक्रवार की देर रात कुलदीप महतो की मौत हो गई, जबकि शनिवार की सुबह उनके बेटी बबीता कुमारी की मौत हो गई. इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

घर के बाकी सदस्य भी बीमार

घर में कुलदीप महतो की पत्नी लाखो देवी, बहू स्वेता, बेटा नकुल महतो और एक अन्य बेटी भी बीमार है. स्थानीय ग्रामीण और रिश्तेदारों के द्वरा सभी को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है. सभी को शरीर में सूजन की शिकायत है.

डॉक्टरों की टीम गांव रवाना

इस संबंध में पाटन के चिकित्सा प्रभारी डॉ. श्रवण मेहता ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से मौत की जानकारी मिली है. डॉक्टरों की टीम को गांव भेजा गया है. पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है.