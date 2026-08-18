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हल्द्वानी में करंट लगने से पिता और बेटी की मौत, लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई. घर से सटे विद्युत पोल से करंट उतरने की आशंका जताई जा रही है. हादसे में नदीम सलमानी और उनकी 12 वर्षीय बेटी अलिशबा ने दम तोड़ दिया. स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है.

हल्द्वानी में बीती देर शाम करंट की चपेट में आने से एक पिता और उसकी 12 वर्षीय बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है. मृतकों की पहचान करीब 40 वर्षीय नदीम सलमानी और उसकी 12 वर्षीय बेटी अलिशबा के रूप में हुई है. बीती देर नदीम छत में एसी की आउटडोर लाइन को ठीक कर रहा था, तभी घर से सटे विद्युत पोल की चपेट में वह आ गया. शोर सुन कर उनकी बेटी अलिशबा भी छत में पहुंची जैसे ही उसने पिता को बचाने का प्रयास किया तो वह करंट की चपेट में आ गई.

गंभीर हालत में दोनों को तत्काल उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश देखने को मिला. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत पोल से करंट आने की समस्या को लेकर विभाग से पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.