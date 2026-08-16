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हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, पिता-मासूम की मौत, पत्नी घायल

हजारीबाग में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें पिता और उनकी मासूम बेटी की मौत हो गई.

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घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 12:21 PM IST

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हजारीबाग: केरेडारी-बड़कागांव रोड स्थित देसवारी के पास 15 अगस्त की देर शाम को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक अज्ञात चार पहिया वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी. इस घटना में एक पिता और उनकी मासूम बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गईं. फिलहाल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. मृतक की पहचान केरेडारी के बेलतु निवासी मो. आसीन के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि मो आसीन बाइक से अपनी पत्नी के साथ ससुराल जोको (केरेडारी) जा रहे थे. पत्नी के गोद में लगभग एक वर्ष की बेटी भी थी. इस दौरान मो आसीन जैसे ही देसवारी के पास पहुंचे, केरेडारी के तरफ से एक स्कार्पियो तेज गति से बड़कागांव की तरफ आ रही थी, कि तभी बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी.

जिससे बाइक चालक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गए. वहीं, स्कार्पियो चालक मौके से फरार हो गया. आसपास के लोग तुरंत तीनों घायलों को केरेडारी सीएचसी पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने पिता व पुत्री को मृत घोषित कर दिया. जबकि पत्नी को हजारीबाग रेफर किया गया है. परिजनों का कहना है यह गाड़ी जो रोज हजारीबाग जाती है. उसी ने टक्कर मारकर फरार हो गया.

घटना को लेकर थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि देर रात तक लोग मुआवजा और गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम किए हुए थे. पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है कि स्कार्पियो चालक को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है. शव के पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. किस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है.

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हजारीबाग में सड़क हादसा
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