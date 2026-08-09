गोरखपुर लोन फ्रॉड: ₹10 करोड़ तक पहुंचा ठगी का आंकड़ा; डॉक्टर और रेलवे अफसर भी बने शिकार, पिता-पुत्री ऐसे देते थे वारदात को अंजाम
इस मामले में अब तक 10 पीड़ित सामने आ चुके हैं और सभी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 8:24 PM IST
गोरखपुर : शहर में कम ब्याज पर लोन दिलाने और पुराना कर्ज चुकाने के नाम पर हुआ घोटाला अब 10 करोड़ की महाठगी में बदल चुका है. शुरुआती जांच में 1.67 करोड़ रुपए से शुरू हुआ यह मामला अब और गंभीर हो गया है. इस मामले में 7 नए पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं. इन पीड़ितों में डॉक्टर और रेलवे के सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं. पुलिस ने इस मामले की मास्टरमाइंड पीएचडी होल्डर गरिमा सिंह और उनके पिता सहजनवा रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
आपको बता दें कि यह मामला तब उजागर हुआ जब गोरखपुर के रेलवे जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मेरे ऊपर लोन है. इस बात का पता जब सजनवा रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ध्रुव नारायण को पता लगा तो उन्होंने आश्वस्त किया कि उनका लोन माफ हो जाएगा. साथ ही कहा कि मेरी बेटी ने बड़े-बड़े लोन माफ करवाए हैं, आपका भी माफ हो जाएगा. उसके बाद लोन माफ करवाने के लिए अपनी बेटी गरिमा सिंह से मिलवाया, गरिमा ने पुराने लोन पर ही नया लोन कराकर एक करोड़ 67 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराकर ठग लिए.
पीड़ित सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि वह केवल उन्हें ही नहीं, बहुत लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया है. इस मामले में बीते 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच तीन मुकदमे दर्ज कराए गए थे, अब सात और नई शिकायत पुलिस के पास पहुंची हैं, जिसके बाद अब तक 10 लोगों से 10 करोड़ के ठगी का मामला सामने आया है.
ऐसे लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार
आरोपी सहजनवा रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह ज्यादातर अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बेटी गरिमा के सहारे ठगी का शिकार बनाता था. ये ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिनके पास लोन है या फिर जिन्हें लोन लेना है. उन लोगों से आरोपी गरिमा कहती थी कि लोन आप ले लो, ईएमआई हम भर देंगे, विश्वास में लेकर कुल लोन का 20% हिस्सा लोन कराने वालों को दे देती थी, बाकी की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेती थी. शुरुआत में 2 से 3 किस्त वह जमा करती थी, फिर उससे संपर्क तोड़ लेती थी.
इसके शिकार में दूसरे वह लोग थे, जिनका पुराना लोन बकाया चल रहा था और उन्हें किस्त जमा करने में दिक्कत हो रही थी. ऐसे लोगों को वह कहती थी कि आपका लोन चुटकियों में खत्म हो जाएगा, इसी जाल में सत्य प्रकाश सिंह भी फंसे थे. गरिमा ने सत्य प्रकाश से कहा कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए और उस पैसे को मेरे खाते में डाल दीजिए, उसकी किस्त मैं जमा कर दूंगी. सत्य प्रकाश सिंह के मुताबिक, उनके दस्तावेजों से छह बैंकों में खाते खुलवाए और इन सभी बैंकों से कुल एक करोड़ 67 लाख रुपए का लोन करा लिए, फिर उनके खाते में 10 लाख रुपए भी भेजें और बताया कि यह आपका फायदा है.
10 शिकायतें दर्ज
इस मामले में सत्य प्रकाश सिंह ने 1 अगस्त को एम्स थाने में एक करोड़ 67 लाख रुपए के ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद 5 अगस्त को चिकित्सक परमात्मा सिंह ने एम्स थाने में एक करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा पंजीकृत कराया. उसी दिन सहजनवा थाना क्षेत्र में संदीप पांडे ने 60 लाख रुपए के ठगी का मुकदमा दर्ज कराया. उसके बाद
मुख्य आरोपी गरिमा सिंह के खिलाफ सात और शिकायतें पुलिस के पास आई हैं. सभी ने लोन के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है. रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक अभिमन्यु के मुताबिक, होम लोन के बहाने उनसे 52.29 लाख की ठगी की गई है.
इन लोगों को भी बनाया शिकार
इसी तरह डॉ. दिलीप सिंह ने बताया कि उनके साथ 1.37 करोड़ की ठगी हुई है. सरकारी टीचर साधना के मुताबिक, उनके साथ लोन माफ करने के नाम पर 68 लाख की ठगी हुई है. स्टेशन अधीक्षक मोहन सिंह ने बताया कि उनसे भी लोन माफ कराने के बहाने 91 लाख की ठगी हुई है. सरकारी अध्यापक सुग्रीव सिंह ने बताया कि गरिमा और उनके साथियों ने उनसे 70 लाख रुपए लोन कराकर हड़प लिए. मत्स्य विभाग के कर्मचारी भूपेंद्र ने बताया कि उनके साथ 60 लाख की ठगी हुई और गरिमा ने अब फोन उठाना बंद कर दिया था. इस पूरे मामले में एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि लगातार जांच जारी है. इस मामले में पिता और पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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