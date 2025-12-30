वाराणसी में पिता-पुत्री ने किया सुसाइड का प्रयास, अस्पताल में पिता की मौत; बेटी की हालत गंभीर, बेटे की तलाश में जुटी पुलिस
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि सीसीटीवी और फोन की मदद से जांच कर रही है.
Published : December 30, 2025 at 6:01 PM IST
वाराणसी : जिले के लंका थाना क्षेत्र के महेशपुर नगर में सोमवार रात करीब 1 बजे पिता-पुत्री ने आत्महत्या का प्रयास किया. जानकारी होने पर दोनों को रात में ही अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया, वहीं बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट है.
इस पूरे मामले पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि लंका थाना अंतर्गत महेश नगर कॉलोनी में बृजेश तिवारी (75), पत्नी नीरा तिवारी, बेटे आनंद (40), बेटी लता (41) वर्ष के साथ रहते थे. पिता और पुत्री के आत्महत्या के प्रयास की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. परिजनों से पूछताछ की जा रही है.
बेटी का अस्पताल में चल रहा इलाज : उन्होंने बताया कि अभी तक उनके बेटे आनंद का पता नहीं चला है. पुलिस उसकी खोज कर रही है. बृजेश तिवारी की मृत्यु हो चुकी है, वहीं उनकी बेटी की हालत खराब है. अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. पुलिस सीसीटीवी और फोन की मदद से जांच कर रही है.
पत्नी निजी अस्पताल में भर्ती : पड़ोसी राम लाल यादव ने बताया कि परिवार किराये के मकान में रह रहा था. कुछ दिन पहले बृजेश तिवारी की पत्नी का कमर का ऑपरेशन हुआ था. उनकी पत्नी निजी अस्पताल में भर्ती हैं. लगातार उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी. पिछले कुछ दिनों से बेटा आनंद तिवारी भी घर पर नहीं आ रहा था. लोगों ने बताया कि देर रात मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई.
