वाराणसी में पिता-पुत्री ने किया सुसाइड का प्रयास, अस्पताल में पिता की मौत; बेटी की हालत गंभीर, बेटे की तलाश में जुटी पुलिस

वाराणसी : जिले के लंका थाना क्षेत्र के महेशपुर नगर में सोमवार रात करीब 1 बजे पिता-पुत्री ने आत्महत्या का प्रयास किया. जानकारी होने पर दोनों को रात में ही अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया, वहीं बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट है.

इस पूरे मामले पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि लंका थाना अंतर्गत महेश नगर कॉलोनी में बृजेश तिवारी (75), पत्नी नीरा तिवारी, बेटे आनंद (40), बेटी लता (41) वर्ष के साथ रहते थे. पिता और पुत्री के आत्महत्या के प्रयास की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. परिजनों से पूछताछ की जा रही है.