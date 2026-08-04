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गोरखपुर : लोन दिलाने के नाम पर पौने दो करोड़ की ठगी, 8 के खिलाफ केस, पिता-बेटी समेत दो गिरफ्तार

गोरखपुर : लोन दिलाने के नाम पर ठगी ( Photo Credit; ETV Bharat )