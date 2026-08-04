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गोरखपुर : लोन दिलाने के नाम पर पौने दो करोड़ की ठगी, 8 के खिलाफ केस, पिता-बेटी समेत दो गिरफ्तार

आरोपी ने पीड़ित के नाम 1 करोड़ 67 लाख रुपये का लोन पास कराया, फिर सारा पैसा खुद ही रख लिया.

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गोरखपुर : लोन दिलाने के नाम पर ठगी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 4:22 PM IST

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गोरखपुर : जनपद में अपने ही रिश्तेदारों से ठगी का मामला सामने आया है, जहां एम्स थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पिता-पुत्री को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को झांसे में लेकर उनके नाम पर 1 करोड़ 67 लाख रुपये का लोन पास कराया, फिर सारा पैसा अपने पास रख लिया. फिलहाल, पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

गोरखपुर : लोन दिलाने के नाम पर ठगी (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, चिलुआताल थाना क्षेत्र के सिक्टौर बाजार निवासी सत्य प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है कि महादेव झारखंडी के ध्रुव नारायण और उनकी बेटी गरिमा सिंह ने उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. तहरीर के आधार पर 1 अगस्त को आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य छह की तलाश जारी है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़ित को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि वह उनका आसानी से लोन पास करा देगा. भरोसे के बाद आरोपी ने पीड़ित के नाम 6 बैंकों से अलग-अलग लोन स्वीकृत करा दिया और खुद ही लोन की राशि हड़प ली. जब पीड़ित ने आपत्ति जताई तो उन्हें भरोसा दिया गया कि वह सभी ईएमआई का भुगतान करेगा, लेकिन ध्रुव नारायण ने किसी भी बैंक का ईएमआई जमा नहीं किया. जब पीड़ित के पास बैंक से नोटिस आने लगा तो परेशान होकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

एम्स थाना प्रभारी महेंद्र कुमार सिंह ने बताया एक्स पुलिस अधीक्षक निर्देशन में आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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