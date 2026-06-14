Mehandipur Balaji : चेन स्नैचिंग और जेबतराशी की वारदात को अंजाम देने वाले पिता–पुत्री गिरफ्तार
आरोपी पुत्री भीड़ में महिलाओं के आभूषण चुराती और पिता पुरुषों की जेब काटता.
Published : June 14, 2026 at 5:00 PM IST
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने रविवार को चेन स्नैचिंग मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता और पुत्री को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं. आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं के आभूषण और नकदी पार कर लेते थे.
इन दिनों करते थे वारदात: मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि आरोपी पिता और पुत्री ने मेहंदीपुर बालाजी में वारदात के लिये शनिवार, मंगलवार और रविवार का दिन तय कर रखा था. इसी दिन आरोपी अपनी कार से आते थे, जिसे वो हाईवे पर ही खड़ा कर देते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते थे. उन्होंने बताया कि आस्थाधाम में भीड़ के समय होने वाली चेन स्नैचिंग और जेबतराशी की बढ़ती घटना को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया. ऐसे में मंदिर के आगे से दोनों पिता और पुत्री को हिरासत में लिया.
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उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने कस्बे में कई वारदात करने की बात कबूली. ऐसे में हरियाणा के पलवल निवासी आरोपी राजू (55) पुत्र साहब सिंह बावरिया और उसकी बेटी तुलसी (20) के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं उनके कब्जे से चेन काटने के काम में ली जाने वाली कैंचीनुमा कटर और एक कार भी जब्त की है. थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों से अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है.
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बता दें कि जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में स्थित बालाजी मंदिर के सामने आरती के दौरान होने वाली भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी पिता और पुत्री महिला श्रद्धालुओं के आभूषण और पुरुष श्रद्धालुओं की जेब से रुपए पार कर लेते थे. गिरफ्तार आरोपी अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े हुए है, जो देश एवं प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं. वहीं पुलिस आरोपियों के साथियों की जानकारी के लिए पूछताछ में जुटी हुई है.