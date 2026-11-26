एटा में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पिता समेत दो बच्चों की मौत
एटा में बच्चों को दवा दिलाने जा रहे पिता की बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर, पिता और दो मासूम बच्चों की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:57 PM IST
एटा/हाथरस/सोनभद्र: जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार 30 वर्षीय तेजवीर शाक्य के साथ पांच वर्षीय बेटी गीता और तीन वर्षीय बेटे युवराज की मौत हो गई. तीनों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कठौली निवासी तेजवीर शाक्य गुरुवार को अपने बच्चों को दवा दिलाने बाइक से भानपुर जा रहे थे. बाइक पर पांच वर्षीय बेटी गीता और तीन वर्षीय बेटा युवराज सवार था. इसी दौरान गांव से करीब 200 मीटर दूर जंगलपुर के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी. हादसे में पिता समेत दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों को उपचार के लिए एटा स्थित वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद तेजवीर, गीता और युवराज को तीनों को मृत घोषित कर दिया.
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार तेजवीर शाक्य, उनकी पांच वर्षीय बेटी गीता और तीन वर्षीय बेटे युवराज की मौत हुई है. पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से कठौली गांव में शोक की लहर है
हाथरस में टाटा मेटाडोर और ऑटो की टक्कर में 3 का मौत:
वहीं, हाथरस के सासनी क्षेत्र में राधिका होटल के पास टाटा मेटाडोर गाड़ी व ऑटो के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जब्की 3 लोग घायल हो गए. सुचना पर पहुंची पुलीस ने घायलों को तत्काल इलाज के लिए सासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां के डॉक्टरों ने 2 को बेहतर इलाज हेतु अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहीं एक घायल युवक को जिला बागला अस्ताल भेजा दिया.
पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, टाटा गाड़ी को सीज कर चालक को हिरासत में ले लिया है, परिजनो की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
सोनभद्र में दो ट्रकों की टक्कर में दो की जलकर मौत:
सोनभद्र में वाराणसी-शक्तिनगर स्टेट हाईवे पर गुरुवार को दो ट्रकों के बीच टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें एक ट्रक चालक और एक बाइक सवार युवक की जलकर मौत हो गई.
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