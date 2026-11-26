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एटा में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पिता समेत दो बच्चों की मौत

पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पिता समेत दो बच्चों की मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा/हाथरस/सोनभद्र: जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार 30 वर्षीय तेजवीर शाक्य के साथ पांच वर्षीय बेटी गीता और तीन वर्षीय बेटे युवराज की मौत हो गई. तीनों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.



अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कठौली निवासी तेजवीर शाक्य गुरुवार को अपने बच्चों को दवा दिलाने बाइक से भानपुर जा रहे थे. बाइक पर पांच वर्षीय बेटी गीता और तीन वर्षीय बेटा युवराज सवार था. इसी दौरान गांव से करीब 200 मीटर दूर जंगलपुर के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी. हादसे में पिता समेत दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.



सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों को उपचार के लिए एटा स्थित वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद तेजवीर, गीता और युवराज को तीनों को मृत घोषित कर दिया.



इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार तेजवीर शाक्य, उनकी पांच वर्षीय बेटी गीता और तीन वर्षीय बेटे युवराज की मौत हुई है. पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से कठौली गांव में शोक की लहर है