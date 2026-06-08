ऑनर किलिंग: हैवान बने पिता-भाई ने बेटी को पीट-पीटकर मार डाला, वारदात छिपाने के लिए शव पर बनाए सांप के काटने के निशान, 4 गिरफ्तार
पुलिस और कानून से बचने के लिए आरोपियों ने चुपचाप बाग में ले जाकर शव को जला दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:40 PM IST
हरदोई : संडीला थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का एक बेहद झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना बताए घर से जाने से नाराज पिता और भाइयों ने मिलकर अपनी बेटी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं, मामले को छुपाने के लिए आरोपियों ने शव पर सांप के काटने और आत्महत्या के फर्जी निशान बनाए. उसके बाद पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर उसे जलाकर साक्ष्य नष्ट कर दिए. फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के अनुसार, घटना संडीला थाना क्षेत्र के ग्राम समदखेड़ा की है, वहां रामदयाल की 19 वर्षीय पुत्री शुभी बीते 3-4 जून की रात करीब 12 बजे बिना बताए कहीं चली गई थी. सुबह करीब 4 बजे वह खुद वापस घर लौट आई. इस बात से नाराज युवती के पिता रामदयाल जो कि शराब के नशे में था, उसने अपने पुत्र मुनेश व सुरेश और बहू माधुरी के साथ मिलकर शुभी के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
मौत के बाद वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने सांप काटने का बहाना बनाने के लिए शव पर पहले सुई से निशान बनाए, फिर आत्महत्या के लिए फांसी का प्रबंध कर उसके शव को जला दिया गया. इस मामले में मृतका की मां मिथिलेशा पत्नी रामदयाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने वारदात को स्वीकार करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने कबूल किया कि हत्या के बाद वे कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते थे. इसलिए उन्होंने सांप के काटने का नाटक किया और घटना का स्वरूप बदलने के लिए आरोपियों ने कपड़े सिलने वाली सुई से मृतका के शरीर पर सर्पदंश के फर्जी निशान बनाए. मामले को खुदकुशी दिखाने के उद्देश्य से मृतका के गले पर फंदे के निशान भी बनाए गए.
उसके बाद पुलिस और कानून से बचने के लिए उन्होंने बिना किसी स्थानीय प्रशासन या पुलिस को सूचना दिए, शुभी के शव को चुपचाप बाग में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल आरोपी भाई मुनेश और सुरेश, पिता रामदयाल और भाभी माधुरी को गिरफ्तार कर लिया है.
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