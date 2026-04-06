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बेटी के शव से लिपटकर रो रहा था पिता, पुलिस ने टेबल फैन के साथ किया गिरफ्तार

गोपालगंज: जिले के कटेया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार गांव में रविवार की देर रात एक पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय बेटी के सिर पर टेबल फैन से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

पिता ने की बेटी की हत्या: वहीं इस घटना के बाद वह बेटी के शव से लिपट कर जोर-जोर से रोने बिलखने लगा और यह पश्चाताप करने लगा कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी. वहीं उसके रोने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी.

बाप और बेटी के बीच बहस: सूचना पाकर कटेया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया है. वहीं आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि रविवार की देर रात पिता और पुत्री के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी.

बेटी के सिर पर टेबल फैन से हमला : बहस इतनी बढ़ गई कि पिता अपना आपा खो बैठा. उसने पास ही रखे एक भारी लोहे के टेबल फैन को उठाकर बेटी के सिर पर दे मारा. प्रहार इतना घातक था कि युवती लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं.

बेटी की मौत के बाद फूट-फूटकर रोने लगा पिता: घटना के तुरंत बाद जब पिता का गुस्सा शांत हुआ, तो उसे अपनी भयानक गलती का अहसास हुआ. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी पिता कहीं भागा नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी के शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगा. वह बार-बार अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

पुलिस ने टेबल फैन किया बरामद: इस संदर्भ में कटेया थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि बेटी रात में कही से आई थी, जिसके बाद पिता ने पूछताक्ष की थी. इसी बीच पिता और बेटी के बीच कुछ अनबन हुई, जिसके बाद पिता ने टेबल फैन से बेटी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया. टेबल फैन भी बरामद कर लिया गया है.