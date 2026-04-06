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बेटी के शव से लिपटकर रो रहा था पिता, पुलिस ने टेबल फैन के साथ किया गिरफ्तार

बेटी से बहस के दौरान पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल फैन से हमला कर दिया. बेटी की मौके पर मौत हो गई.

father murder daughter in gopalganj
पिता ने की बेटी की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 12:25 PM IST

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गोपालगंज: जिले के कटेया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार गांव में रविवार की देर रात एक पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय बेटी के सिर पर टेबल फैन से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

पिता ने की बेटी की हत्या: वहीं इस घटना के बाद वह बेटी के शव से लिपट कर जोर-जोर से रोने बिलखने लगा और यह पश्चाताप करने लगा कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी. वहीं उसके रोने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी.

बाप और बेटी के बीच बहस: सूचना पाकर कटेया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया है. वहीं आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि रविवार की देर रात पिता और पुत्री के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी.

बेटी के सिर पर टेबल फैन से हमला : बहस इतनी बढ़ गई कि पिता अपना आपा खो बैठा. उसने पास ही रखे एक भारी लोहे के टेबल फैन को उठाकर बेटी के सिर पर दे मारा. प्रहार इतना घातक था कि युवती लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं.

बेटी की मौत के बाद फूट-फूटकर रोने लगा पिता: घटना के तुरंत बाद जब पिता का गुस्सा शांत हुआ, तो उसे अपनी भयानक गलती का अहसास हुआ. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी पिता कहीं भागा नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी के शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगा. वह बार-बार अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

पुलिस ने टेबल फैन किया बरामद: इस संदर्भ में कटेया थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि बेटी रात में कही से आई थी, जिसके बाद पिता ने पूछताक्ष की थी. इसी बीच पिता और बेटी के बीच कुछ अनबन हुई, जिसके बाद पिता ने टेबल फैन से बेटी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया. टेबल फैन भी बरामद कर लिया गया है.

"प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग के विरोध में की गई हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है. घर में पिता और बेटी ही रहते थे. मां की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है. पिता सेल्ट्रिंग के ठेकेदार हैं."-अवधेश कुमार, कटेया थानाध्यक्ष

मामा के घर पर रहती थी बेटी: जानकारी के अनुसार घर पर सिर्फ दोनों पिता और बेटी ही रहते हैं. बेटी भी अपने मामा के घर रहती थी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो सके.

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