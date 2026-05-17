कानपुर में जुड़वां बेटियों के हत्यारोपी पिता ने जेल में काटा अपना गला, थाली को बनाया हथियार, उर्सुला अस्पताल में भर्ती
डॉक्टरों ने उपचार के बाद हालत खतरे से बाहर बताई है. जेल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 11:04 PM IST
कानपुर : नौबस्ता थानाक्षेत्र के किदवई नगर में अपनी ही 11 साल की जुड़वा बेटियों की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में जेल भेजे गए दवा कारोबारी शशिरंजन मिश्रा ने रविवार दोपहर आत्महत्या का प्रयास किया. आरोपी ने थाली से अपनी गर्दन काट ली. लहूलुहान हालत में उसे तत्काल उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है. जेल प्रशासन ने इस गंभीर लापरवाही को लेकर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.
बैरक में शशिरंजन को मौजूद अन्य बंदियों ने लहूलुहान हालत में देखा. बंदियों के तेजी से शोर मचाने पर ड्यूटी पर तैनात बंदीरक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे. जेल के अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद सुरक्षाकर्मी उसे तत्काल उपचार के लिए शहर के उर्सुला अस्पताल ले गए. अस्पताल पहुंचे शशिरंजन मिश्रा से जब डॉक्टरों और अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसने बेहद विरोधाभासी बयान दिए.
उसने डॉक्टरों को बताया कि वह काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा है और जेल में उसका इलाज नहीं कराया जा रहा है. इसके बाद जब डॉक्टरों ने उसकी गर्दन पर कटे के निशान के बारे में पूछा, तो वह अपनी बात से पलट गया और दावा किया कि उस पर जेल के अन्य बंदियों ने हमला किया था. पूछताछ के दौरान वह मानसिक रूप से अस्थिर दिखाई दिया और बड़बड़ाने लगा कि उसे अभी कई लोगों से पैसा लेना बाकी है.
जेल अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश : जेल अधीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि रविवार दोपहर भोजन के बाद शशिरंजन ने थाली से अपनी गर्दन काट ली. बंदीरक्षकों की सूचना पर उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर है और शाम तक उसे वापस जेल ले आया जाएगा. जेल अधीक्षक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर बंदी ने बैरक के अंदर सुरक्षाकर्मियों को भनक लगे बिना थाली को हथियार में कैसे बदल लिया.
हत्या के बाद खुद पुलिस को दी थी सूचना : 19 अप्रैल को किदवई नगर के K-ब्लाक स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के फेज-दो में एक पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं. आरोपी शशिरंजन मिश्रा ने अपनी ही 11 साल की जुड़वा बेटियों, रिद्धि और सिद्धि का पहले गला घोंटा और फिर उनके गले पर चापड़ रखकर हथौड़े से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने स्वयं पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी थी.
सैलून में मुलाकात, किया था प्रेम विवाह : जिस फ्लैट नंबर जी-चार में यह हत्याकांड हुआ, वह लखनऊ निवासी बैंककर्मी विवेक गुप्ता का है, जहां शशिरंजन मिश्रा पिछले आठ साल से सपरिवार किराए पर रह रहा था. मूल रूप से बिहार के गया का रहने वाला शशिरंजन पहले चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) था, लेकिन कुछ साल पहले नौकरी छूटने के बाद उसने विभिन्न कंपनियों की दवाइयों की दुकानों पर सप्लाई का काम शुरू किया था.
शशिरंजन ने साल 2014 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी (कालिंगो) की रहने वाली रेशमा छेत्री से मंदिर में प्रेम विवाह किया था. दोनों की मुलाकात स्वरूप नगर स्थित एक यूनिसेक्स सैलून में हुई थी, जहां रेशमा काम करती थी. उनके परिवार में जुड़वा बेटियां रिद्धि व सिद्धि थीं, जो अपार्टमेंट के पास ही एक स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्राएं थीं, जबकि उनका छोटा भाई रुद्रव उर्फ गुन्नू अभी यूकेजी का छात्र है.
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