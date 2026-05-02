पिता निकला हैवान, दो माह की मासूम से दुष्कर्म पर 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना
अदालत ने टिप्पणी की, पिता संतान का रक्षक होता है, लेकिन वही दोषी साबित हुआ. कानून में इनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
Published : May 2, 2026 at 3:20 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर की पॉक्सो कोर्ट ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में कड़ा फैसला सुनाया. दो माह की मासूम बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड सुनाया. न्यायालय ने करीब छह माह में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया.
विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल जाट ने बताया कि 7 सितंबर 2025 को कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्ग पर अभियुक्त ने अपनी दो माह की बेटी के साथ दुष्कर्म किया. जब मासूम की मां को इस घिनौनी हरकत का पता चला, तो उसने पति के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी. कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तत्काल अनुसंधान शुरू किया. साक्ष्य जुटाकर समय पर न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) लता गौड़ की अदालत अभियोजन पक्ष की ओर से गोपाल जाट ने पैरवी की.
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न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 31 दस्तावेज बतौर साक्ष्य पेश किए. एक महत्वपूर्ण आर्टिकल भी रखा गया, जिससे आरोपी के कृत्य की गंभीरता स्पष्ट हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश लता गौड़ ने अभियुक्त पिता को दोषी करार दिया. अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
न्यायालय की टिप्पणी: सजा सुनाते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि पिता अपनी संतान का रक्षक होता है, लेकिन इस मामले में वही दोषी साबित हुआ. समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं है. कानून में इनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
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