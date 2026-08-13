'बीमार बेटे को जमीन पर पटककर कलयुगी पिता ने मार डाला..' 4 साल के बच्चे का शव बरामद
कलयुगी पिता पर बीमार बेटे को जमीन पर पटककर हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस के डर से शव फेककर फरार हुआ. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : August 13, 2026 at 8:35 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जिले के तेलमर थाना क्षेत्र के बथानी पर गांव में चार वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मासूम के शव को खंधा में फेंककर आरोपी पिता भाग निकला.
'बेटे को जमीन पर पटकर पिता ने मार डाला' : मृतक के पिता सुनील मांझी पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है. आरोप है, कि पिता ने पहले मासूम को जमीन पर पटक दिया और उसकी मौत के बाद शव को गांव के बाहर फेंककर फरार हो गया. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया.
मृतक बच्चे का शव बरामद : मृतक की पहचान बथानी पर गांव निवासी सुनील मांझी के चार वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के तौर हुई है. बताया जाता है कि सोनू पिछले दो-तीन वर्षों से बीमारी और कुपोषण से पीड़ित था. आरोपी पिता के अनुसार, बुधवार को बच्चा खाना खा रहा था. कमजोरी के कारण वह उठ नहीं सका और बैठे-बैठे ही शौच व पेशाब कर दिया. इससे गुस्साए पिता ने उसे दो-तीन थप्पड़ मारा और उठा कर बच्चा को जमीन पर पटक दिया.
आरोपी पिता ने बताई मौत की कहानी : आरोपी पिता का कहना है कि बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे पहले कल्याण बिगहा और फिर बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां से रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी.
शव को गांव के बाहर फेंककर फरार : बच्चे की मौत के बाद परिजन कथित तौर पर डर गए और शव को गांव के बाहर फेंक दिया. कुछ ही देर में ग्रामीणों को इसकी जानकारी हो गई और गांव में शोर-शराबा शुरू हो गया. सूचना मिलने पर तेलमर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौप दी. आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है.
''पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. परिजनों या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.''- चंद्रशेखर कुमार, तेलमर थानाध्यक्ष
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