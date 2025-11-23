ETV Bharat / state

पति करना चाहता था दूसरी शादी, अपने 20 दिन के नवजात से छुटकारा पाने के लिए उठाया खौफनाक कदम!

पलामूः लातेहार जिला में बरवाडीह थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति दूसरी शादी के लिए 20 दिन के नवजात को कफ सिरप में जहर मिला कर पिला दिया. इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद नवजात को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है जहां बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है.

इस मामला में पुलिस भी सक्रिय हो गई है और नवजात की मां के फर्द बयान लेने की तैयारी कर रही है. फर्द बयान को लातेहार पुलिस को भेजा जाएगा. लातेहार के बरवाडीह इलाके के रहने वाले एक नवजात को उसके पिता ने सिरप पिलाया था. सिरप पीने के बाद नवजात की हालत बिगड़ने लगी और सिरप के ढक्कन से दुर्गंध आ रही थी.

पूरे मामले में नवजात की मां को शक जिसके बाद वह बच्चे को लेकर स्थानीय अस्पताल गई थी. जहां बेहतर इलाज के लिए उसे मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल रेफर कर दिया गया. हॉस्पीटल में महिला ने पुलिस को बताया है कि पति का दूसरे महिला के साथ प्रेम संबंध है और पति साथ नही रखना चाहता है. यही कारण है कि पति नवजात को मारना चाहता है.

इस मामले को लेकर मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि इस मामले में नवजात के मां के फर्द बयान लिया जा रहा है. फर्द बयान को लातेहार पुलिस को भेजा जाएगा पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.