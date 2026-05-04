ETV Bharat / state

फतेहपुर: गर्लफ्रेंड से मिलने गया था युवक, परिजनों ने भैंस चोर बताकर पीट-पीटकर ली जान

फतेहपुर: फतेहपुर जनपद में रविवार देर रात ग्रामीणों ने एक युवक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय के अनुसार, मलवां थाना क्षेत्र के बधैयापुर गांव में रात करीब 2:30 बजे ग्रामीणों ने युवक को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ लिया. उसे भैंस चोर समझकर भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

मामला प्रेम प्रसंग का निकला: मामले की जांच में पुलिस को जो सच्चाई पता चली, उसने सबको चौंका दिया है. कमलेश का गांव की ही एक महिला तारा देवी से पूर्व परिचय था और वह रात में उससे मिलने उसके घर गया था. इसी दौरान महिला के पति मानसिंह और परिजनों ने उसे देख लिया और भैंस चोर होने का शोर मचाकर उसे पकड़ लिया. इसके बाद परिजनों ने युवक की इतनी पिटाई की कि उसकी जान चली गई. कमलेश के भाई सुमेश की तहरीर पर मलवां थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा: वारदात की सूचना मिलते ही यूपी 112 और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर पहलू से गहन जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

इलाज के दौरान हुई मौत: इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है. पुलिस की टीम लगातार घटनास्थल पर निगरानी बनाए हुए है ताकि स्थिति नियंत्रित रहे. प्रेम प्रसंग को छिपाने के लिए भैंस चोरी का बहाना बनाकर हत्या की इस वाकये ने सबको हिलाकर रख दिया है. पुलिस इस प्रकरण के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें- यूपी में युवती को बचपन की सहेली ने 3 लाख में बेचा; राजस्थान में जबरन कराई शादी, आरोपी गिरफ्तार