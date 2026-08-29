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फतेहपुर में भाई को राखी बांधने मायके गई थी पत्नी, इधर पति ने दे दी जान

औंग रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना. एक साल पहले हुई थी शादी. घर से दवा लेने की बात कहकर निकला था युवक.

ट्रेन से कटकर युवक की मौत.
ट्रेन से कटकर युवक की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 7:58 AM IST

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फतेहपुर : रक्षाबंधन पर पत्नी अपने मायके में भाइयों की कलाई पर राखी बांधने गई थी. इधर, जनपद के औंग रेलवे स्टेशन के पास उसके पति ने मालगाड़ी के सामने कूदकर जान दे दी. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. करीब एक साल पहले ही उसकी शादी दपसौरा गांव निवासी शिवानी से हुई थी. युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह सवाल स्वजन और पुलिस के लिए भी पहेली बना हुआ है.

युवक की मौत के बाद बिलखते परिजन.
युवक की मौत के बाद बिलखते परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)




बताया गया कि टिकरा थाना बकेवर निवासी शिवम प्रजापति पुत्र कृष्णपाल प्रजापति का शव शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे प्रयागराज-कानपुर अपलाइन पर पोल संख्या 440/26 व 27 के बीच मिला. मालगाड़ी की चपेट में आने से शव दो टुकड़ों में कट गया था. सूचना मिलने पर औंग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

युवक की मौत के बाद बिलखते परिजन.
युवक की मौत के बाद बिलखते परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)

औंग थाना प्रभारी दिनेश कुमार शुक्ला के अनुसार शिवम के परिजनों का कहना है कि वह सुबह घर से तबीयत खराब होने की बात कहकर दवा लेने निकला था. इसके बाद वह रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचा. इसकी जानकारी नहीं है. शिवम पुणे में पेंटिंग का काम करता था. वह 26 अगस्त को ही घर वापस आया था. परिवार के लोग उसकी अचानक मौत से स्तब्ध हैं. पिछले वर्ष ही उसकी शादी शिवानी से हुई थी.

प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण ने बताया कि उसने शिवम को रेलवे की बाउंड्रीवाल के पास से ट्रैक की ओर जाते देखा था. इसके बाद वह मालगाड़ी की चपेट में आ गया. वहीं शिवम की पत्नी शिवानी रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाइयों को राखी बांधने मायके दपसौरा गई हुई थी. पति की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। शिवानी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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