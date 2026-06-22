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बारात में बंदूक से चली गोली की चपेट में आए 5 बाराती, एक की मौत

फतेहपुर: जनपद के थाना गाजीपुर क्षेत्र स्थित ग्राम लम्हैटा में रविवार देर रात बारात के दौरान हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए/ घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है.





पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब 12:30 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि बारात में फायरिंग हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

घायलों में बांदा जनपद के थाना मरका क्षेत्र के गांव औगासी निवासी 50 वर्षीय धीरज केवट की इलाज के दौरान मौत हो गई. अन्य चार घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है.





वहीं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बारात में शामिल सुमित तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी (45) लाइसेंसी सिंगल बैरल गन के साथ आया था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह बंदूक को ड्रोन की ओर तान रहा था. लोगों द्वारा रोकने का प्रयास किए जाने पर बंदूक नीचे करते समय अचानक फायर हो गया. एक ही गोली की चपेट में पांच लोग आ गए.



मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है. पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है. मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है.





गाजीपुर थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि मौके पर पुलिस अभी भी तैनात है और घटना से सम्बंधित हर पहलू पर जांच व निगरानी की जा रही है.



