फतेहपुर न्यायालय में सजा सुनते ही कोर्ट मुहर्रिर को चकमा देकर मुलजिम फरार

पत्नी और बेटियों की आत्महत्या में दोषी साबित होने पर जनपद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने सजा सुनाई थी.

कोर्ट मुहर्रिर को चकमा देकर मुलजिम फरार (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read
फतेहपुर : जनपद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त महिला कोर्ट मोहर्रिर को चकमा देकर फरार हो गया. अभियुक्त रामभरोसे को पांच साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी. अभियुक्त के कोर्ट से भागने के बाद अफरातफरी मच गई. इसके बाद अभियोजन विभाग के कर्मचारी अभियुक्त की खोजबीन में जुट गए. साथ ही पुलिस को सूचना दी.




अभियोजन के अनुसार फतेहपुर के शहर स्थित शांतीनगर मोहल्ला निवासी दिनेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका बड़ा भाई रामभरोसे शराब पीने का आदी है और कोई काम नहीं करता है. वह घर में अक्सर अपनी पत्नी व बच्चों से झगड़ा करता रहता है. 30 जनवरी 2020 को रात आठ बजे वह भाभी श्यामा, भतीजी प्रियंका, पिंकी, रूबी के साथ गालीगलौज और मारपीट कर रहा था. इसी बात से क्षुब्ध होकर भाभी श्यामा देवी व भतीजियों ने आत्महत्या कर ली थी. यही मामला कोर्ट नंबर दो पर चल रहा था. जिसमें उसमें सजा सुनाई गई थी. हालांकि सजा सुनते के बाद अभियुक्त राम भरोसे चकमा देकर भाग निकला.


शहर कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि अभियुक्त राम भरोसे पुत्र रामसागर निवासी शांति नगर थाना कोतवाली फतेहपुर मुकदमा अपराध संख्या 51/2020 धारा 323, 504, 306 आईपीसी से संबंधित मुकदमे में जमानत पर था. इसी मुकदमे में शुक्रवार को माननीय न्यायालय एडीजे 2 की कोर्ट ने फैसला दिया था. फैसला सुनने के बाद राम भरोसे कहीं चला गया है. कोर्ट मुहरिर की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है. अभियुक्त की तलाश की जा रही है.

