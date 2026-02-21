रफ्तार का कहर; फतेहपुर में दो मोटरसाइकिलें टकराने से 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर
ललौली थाना क्षेत्र में मेवली मोड़ पर हुई भीषण दुर्घटना.
फतेहपुर : ललौली थाना क्षेत्र में मेवली मोड़ पर शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बाइक सवार किसी समारोह से दावत खाने के बाद अपने अपने घर लौट रहे थे.
बहुआ चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्रा के अनुसार रात करीब 11:30 बजे मेवली मोड़ पर दुर्घटना की सूचना मिली थी. मौके पर दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत की बात पता चली. हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल थे. आननफानन सभी को सीएचसी गाजीपुर पहुंचाया गया. जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई थी. एक घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
प्राथमिक जांच में सामने आया कि सिधांव गांव निवासी आकाश यादव (25) अपने दो साथियों सौरभ द्विवेदी (28) और उमेश पाल के साथ निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था. मेवली मोड़ पर दूसरी दिशा से आ रहे दुगरई गांव निवासी गजराज पाल उर्फ पिंटू (35) बहुआ की मोटरसाइकिल टकरा गई. रफ्तार तेज होने के कारण किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और दुर्घटना का शिकार हो गए. हादसे में आकाश यादव, सौरभ द्विवेदी और गजराज पाल की जान चली गई है. गंभीर रूप से घायल उमेश पाल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.