ETV Bharat / state

फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा में कार्तिक पूजन पर अड़ी 200 महिलाएं, पुलिस से नोंकझोक, बाहर से ही ताली बजाकर गाए भजन

फतेहपुर: जिले में एक बार फिर विवादित मंदिर मकबरे को लेकर हंगामा हुआ. इस बार हंगामा यहां पूजा करने पहुंची महिलाओं ने किया. पुलिस ने इन महिलाओं को बैरीकेडिंग लगाकर रोका. इस दौरान महिलाओं की पुलिस से जमकर नोंकझोक हुई. अंत में करीब 200 से अधिक महिलाओं ने विवादित स्थल के बाहर से ही ताली बजाकर भजन गाए और पूजा-अर्चना की. अंत में पुलिस ने किसी तरह महिलाओं को समझाबुझाकर घरों को भिजवाया.



क्या विवाद है: बता दें कि आबूनगर नई बस्ती स्थित विवादित मंदिर-मकबरा को लेकर विवाद चल रहा है. मठ-मंदिर सरंक्षण संघर्ष समिति इसे प्राचीन ठाकुरद्वारा बताकर यहां सात अगस्त से पूजा व सफाई की अनुमति मांग रही है. समिति को इसकी अनुमति अब तक नहीं मिली है. वहीं, मुतव्वली पक्ष ने मकबरे को लेकर अपना दावा किया है. 11 अगस्त को इसी को लेकर विवाद भड़क गया था और 300 से अधिक भक्तों ने इस प्राचीन इमारत में घुसकर यहां तोड़फोड़ की थी. पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था. वर्तमान में यह विवाद सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में है. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है. विवादित स्थल के बाहर बैरीकेडिंग लगाकर पुलिस तैनात कर दी गई है.

फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा में कार्तिक पूजन न करने देने पर महिलाओं ने जताई नाराजगी. (etv bharat)



देव दीपावली पर महिलाएं पहुंची: पुलिस के मुताबिक बुधवार को देव दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा की थाली लेकर यहां पहुंची. महिलाएं विवादित स्थल के अंदर जाकर पूजा करने की मांग करने लगी. इस पर पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया. विवादित स्थल के भीतर जाने को लेकर महिलाओं की पुलिस से जमकर नोंकझोक हुई. शाम करीब साढ़े सात बजे तक हंगामा चलता रहा है. इसके बाद महिलाओं ने बाहर से ताली बजाकर भजन गाने शुरू कर दिया. इसके साथ ही दीपदान भी शुरू कर दिया. इस दौरान बाहर से ही पूजापाठ भी किया गया. काफी देर तक पुलिस महिलाओं को समझाने में जुटी रही. पूजा के बाद महिलाएं घरों को चलीं गईं.

