ETV Bharat / state

फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा में कार्तिक पूजन पर अड़ी 200 महिलाएं, पुलिस से नोंकझोक, बाहर से ही ताली बजाकर गाए भजन

कार्तिक पूर्णिमा की शाम पूजा करने पहुंची महिलाओं को पुलिस ने रोका, बैरीकेडिंग लगाकर रोका.

fatehpur temple tomb dispute women worship clash police update
फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा में पूजा करने पहुंची महिलाएं. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 7:34 AM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 7:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: जिले में एक बार फिर विवादित मंदिर मकबरे को लेकर हंगामा हुआ. इस बार हंगामा यहां पूजा करने पहुंची महिलाओं ने किया. पुलिस ने इन महिलाओं को बैरीकेडिंग लगाकर रोका. इस दौरान महिलाओं की पुलिस से जमकर नोंकझोक हुई. अंत में करीब 200 से अधिक महिलाओं ने विवादित स्थल के बाहर से ही ताली बजाकर भजन गाए और पूजा-अर्चना की. अंत में पुलिस ने किसी तरह महिलाओं को समझाबुझाकर घरों को भिजवाया.


क्या विवाद है: बता दें कि आबूनगर नई बस्ती स्थित विवादित मंदिर-मकबरा को लेकर विवाद चल रहा है. मठ-मंदिर सरंक्षण संघर्ष समिति इसे प्राचीन ठाकुरद्वारा बताकर यहां सात अगस्त से पूजा व सफाई की अनुमति मांग रही है. समिति को इसकी अनुमति अब तक नहीं मिली है. वहीं, मुतव्वली पक्ष ने मकबरे को लेकर अपना दावा किया है. 11 अगस्त को इसी को लेकर विवाद भड़क गया था और 300 से अधिक भक्तों ने इस प्राचीन इमारत में घुसकर यहां तोड़फोड़ की थी. पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था. वर्तमान में यह विवाद सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में है. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है. विवादित स्थल के बाहर बैरीकेडिंग लगाकर पुलिस तैनात कर दी गई है.

फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा में कार्तिक पूजन न करने देने पर महिलाओं ने जताई नाराजगी. (etv bharat)


देव दीपावली पर महिलाएं पहुंची: पुलिस के मुताबिक बुधवार को देव दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा की थाली लेकर यहां पहुंची. महिलाएं विवादित स्थल के अंदर जाकर पूजा करने की मांग करने लगी. इस पर पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया. विवादित स्थल के भीतर जाने को लेकर महिलाओं की पुलिस से जमकर नोंकझोक हुई. शाम करीब साढ़े सात बजे तक हंगामा चलता रहा है. इसके बाद महिलाओं ने बाहर से ताली बजाकर भजन गाने शुरू कर दिया. इसके साथ ही दीपदान भी शुरू कर दिया. इस दौरान बाहर से ही पूजापाठ भी किया गया. काफी देर तक पुलिस महिलाओं को समझाने में जुटी रही. पूजा के बाद महिलाएं घरों को चलीं गईं.

महिलाएं क्या बोलीं: इस दौरान स्थानीय सुमन मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में जरूर यहां पुलिस बल तैनात है, लेकिन पिछले अनेक वर्षों से यहां महिलाएं कार्तिक पूर्णिमा और दीपावली में दीपदान करने आ रहीं हैं. यह स्थानीय लोगों की मान्यता थी. यहां देव स्थान मानकर पूजा अर्चना करती हैं. इस बार पुलिस तैनात थी इस वजह से बाहर से ही पूजा अर्चना की.

पुलिस क्या बोली: इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक सदर गौरव शर्मा ने बताया कि किसी तरह महिलाओं को समझा-बुझाकर घरों के लिए भेज दिया गया. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

ये भी पढ़ेंः फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद में नया मोड़; हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में वकीलों का खड़ा किया पैनल, 30 अगस्त को सुनवाई

ये भी पढ़ेंः फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद; जन्माष्टमी से पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट, इमारत बल्लियों से सील, 3 पर मुकदमा

Last Updated : November 6, 2025 at 7:55 AM IST

TAGGED:

फतेहपुर मंदिर मकबरा विवाद
फतेहपुर मकबरा विवाद
WOMEN WORSHIP DISPUTED TEMPLE
UP TOMB DISPUTE
FATEHPUR TEMPLE TOMB DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.